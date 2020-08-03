Политика , 03 авг, 14:05
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Бывший начальник столичной полиции стал замглавы ФСИН
Анатолий Якунин
Новым заместителем главы Федеральной службы исполнения наказания стал Анатолий Якунин, который ранее возглавлял московский главк МВД. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.
В соответствии с документом, который опубликован на портале правовой информации, Якунину присвоено специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы.
На новой должности Якунин сменил генерал-майора Николая Ушановского.
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