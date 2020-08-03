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Политика ,  
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Бывший начальник столичной полиции стал замглавы ФСИН

Анатолий Якунин
Анатолий Якунин (Фото: АГН «Москва»)

Новым заместителем главы Федеральной службы исполнения наказания стал Анатолий Якунин, который ранее возглавлял московский главк МВД. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. 

В соответствии с документом, который опубликован на портале правовой информации, Якунину присвоено специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

На новой должности Якунин сменил генерал-майора Николая Ушановского.

Материал дополняется.

Авторы: Артем Филипенок, Дмитрий Серков
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