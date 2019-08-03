Жена посла США отчитала CNN за выводы на основании фото в ее Instagram

Жена посла США отчитала CNN за выводы на основании фото в ее Instagram

Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман возмутилась тем, что журналисты CNN использовали ее Instagam для подтверждения тезиса о скором отъезде дипломатов из Москвы

Посол США в России Джон Хантсман жмет руку губернатору штата Юта Гэри Херберту. Мэри Кей Хантсман — в центре (Фото: Rick Bowmer / AP)

Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман раскритиковала телекомпанию CNN за публикацию о предстоящей отставке ее мужа. По ее словам, сообщение о том, что они с мужем проводят «прощальное турне», устраивая ужины с друзьями перед скорым отъездом из России, некорректны и лицемерны.

«Я редко высказываюсь о некорректных публикациях СМИ, — я переносила их годами, так как это часть публичной жизни. Однако я никогда не использовала свой аккаунт в Instagram, чтобы поддержать абсолютно сфабрикованные CNN заявления о нашем [предстоящем] отъезде из Москвы и некоем «прощальном турне», которое длится «несколько месяцев», — написала она на своей странице в Instagram.

Официальное сообщение об отставке посла Хантсмана «скоро последует», и затем семья главы американской дипломатической миссии попрощается с друзьями, сообщила жена посла. «Но статья, которую делали три репортера, которые даже не являются членами московского бюро [CNN], лицемерна. Наша работа здесь была тяжелой и эмоционально выматывающей с учетом высылки наших многочисленных коллег. «Прощальных туров» здесь не бывает», — добавила она.

https://www.instagram.com/p/B0tGu4QhfAt/?utm_source=ig_web_copy_link

Публикация, в которой CNN сообщил о том, что отставка Хантсмана стала темой для телефонного разговора между президентами США и России, вышла 2 августа. В ней говорилось, что глава американской дипмиссии может покинуть Москву до конца 2019 года.