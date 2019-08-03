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CNN узнал о разговоре Трампа с Путиным про нового посла в Москве
Лидеры стран обсудили необходимость назначения нового посла в связи с тем, что нынешний посол Джон Хантсман готовится покинуть этот пост, узнал CNN
Джон Хантсман (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора 31 июля обсуждали необходимость назначения нового посла США в России, поскольку нынешний глава американской дипмиссии в Москве Джон Хантсман собирается до конца года оставить свой пост. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По их словам, Путин и Трамп говорили о том, что в ближайшие месяцы должен быть назначен новый посол в связи с ожидаемым отъездом Хантсмана в США. Конкретных кандидатур, кто бы мог сменить нынешнего посла в России, лидеры не обсуждали.

Источник телеканала в посольстве США в Москве сообщил, что в последние несколько месяцев Хантсман и его жена заняты чем-то вроде «прощального тура», проводят ужины с другими дипломатами, словно готовятся покинуть страну.

В начале июня The Atlantic сообщал, что Ханстман к концу года может покинуть свой пост и вернуться в Вашингтон. Издание писало, что дипломат планирует выдвигаться на пост губернатора штата Юта.

Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся в минувшую среду. В ходе переговоров президент США предложил помощь в тушении лесных пожаров в России. Путин в ответ заявил, что Москва при необходимости воспользуется предложением, сообщала пресс-служба Кремля. В Белом доме добавили, что лидеры также обсудили двустороннюю торговлю. Решение официально выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности лидеры не обсуждали. Трамп позднее назвал состоявшийся разговор с Путиным хорошим.

Политика
Трамп назвал хорошим разговор с Путиным

 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: посол США, Джон Хантсман, Дональд Трамп, Владимир Путин
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