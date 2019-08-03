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Мадуро поручил послу в ООН пожаловаться на Трампа
Таким образом в Каракасе отреагировали на заявление американского президента о возможной блокаде Венесуэлы
Фото: Ariana Cubillos / AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью государственному телевидению страны заявил, что поручил представителю в ООН Самуэлю Монкаде обратить внимание Совета безопасности на угрозы со стороны американского президента Дональда Трампа, сообщает агентство Reuters.

Речь идет о выступлении главы США, в котором тот говорил о возможной блокаде Венесуэлы. «Он говорит о блокаде? Почему он это делает? Это полное беззаконие», — заметил Мадуро.

Венесуэльский президент также заметил, что море, омывающее его страну с севера, останется «свободным и независимым».

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Общаясь с журналистами в четверг, Трамп, отвечая на вопрос касательно блокады Венесуэлы, заявил, что рассматривает такой вариант. При этом американский президент не стал разглашать никаких деталей.

Позже источник Reuters в Белом доме сообщил, что к словам Трампа следует отнестись «очень серьезно». При этом он добавил, что «нельзя исключать и элемент неожиданности».

В конце июля Минфин США ввел санкции против трех пасынков венесуэльского президента Николаса Мадуро. Их подозревают в получении взяток от гражданина Колумбии за помощь в заключении невыгодного контракта о поставках продовольствия в Венесуэлу. В Вашингтоне считают, что родственники главы государства способствовали созданию разветвленной коррупционной сети.

Ранее США ввели санкции против главного управления контрразведки Венесуэлы по факту гибели капитана ВМФ боливарианской республики Рафаэля Акосты Аревало.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Венесуэла, Николас Мадуро
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