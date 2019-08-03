Мадуро поручил послу в ООН пожаловаться на Трампа

Таким образом в Каракасе отреагировали на заявление американского президента о возможной блокаде Венесуэлы

Фото: Ariana Cubillos / AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью государственному телевидению страны заявил, что поручил представителю в ООН Самуэлю Монкаде обратить внимание Совета безопасности на угрозы со стороны американского президента Дональда Трампа, сообщает агентство Reuters.

Речь идет о выступлении главы США, в котором тот говорил о возможной блокаде Венесуэлы. «Он говорит о блокаде? Почему он это делает? Это полное беззаконие», — заметил Мадуро.

Венесуэльский президент также заметил, что море, омывающее его страну с севера, останется «свободным и независимым».

Общаясь с журналистами в четверг, Трамп, отвечая на вопрос касательно блокады Венесуэлы, заявил, что рассматривает такой вариант. При этом американский президент не стал разглашать никаких деталей.

Позже источник Reuters в Белом доме сообщил, что к словам Трампа следует отнестись «очень серьезно». При этом он добавил, что «нельзя исключать и элемент неожиданности».

В конце июля Минфин США ввел санкции против трех пасынков венесуэльского президента Николаса Мадуро. Их подозревают в получении взяток от гражданина Колумбии за помощь в заключении невыгодного контракта о поставках продовольствия в Венесуэлу. В Вашингтоне считают, что родственники главы государства способствовали созданию разветвленной коррупционной сети.



Ранее США ввели санкции против главного управления контрразведки Венесуэлы по факту гибели капитана ВМФ боливарианской республики Рафаэля Акосты Аревало.