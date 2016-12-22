В сейме Литвы заявили об угрозе «Яндекс.Такси» нацбезопасности страны

Депутат сейма Литвы от консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Аудронюс Ажубалис заявил, что деятельность российского сервиса «Яндекс.Такси» может угрожать национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте литовского парламента.

По его словам, Россия стремится расширить свое влияние внутри ЕС и НАТО разными средствами, в том числе за счет бизнеса. Как утверждает Ажубалис, ситуация усугубляется тем, что современные сервисы, основанные на мобильных технологиях, могут легко собирать данные о пассажирах. «В контексте гибридной войны любая информация о состоянии граждан может быть полезна агрессору, поэтому инвестиции России в Литву, конечно, должны быть оценены с точки зрения национальной безопасности», — пояснил депутат.

Он также направил в связи с этим обращение к директору департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюсу Яунишкису. Как заявил депутат порталу ERR, он ожидает ответа от спецслужб. «Если сообщат, что «Яндекс.Такси» не представляет рисков для национальной безопасности, то я должен буду верить своим спецслужбам», — отметил Ажубалис. Он также добавил, что если проверка не нанесет ущерба правам граждан и инвесторов, она обязательно должна быть проведена.

Ранее стало известно, что «Яндекс.Такси» планирует начать работу в Литве в конце июля. В 2018 году сервис уже запустился в Эстонии и Латвии. Также «Яндекс.Такси» работает в Белоруссии, на Украине, в Армении, Грузии и Казахстане.