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Два жителя Магадана заплатят 30 тыс. руб. за оскорбление мэра в WhatsApp
Политика, 09:46
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Два жителя Магадана заплатят 30 тыс. руб. за оскорбление мэра в WhatsApp
Жителей Магадана, критиковавших мэра в группе в WhatsApp, оштрафовали на 15 тыс. руб. каждого. Уголовное дело против них закрыли после того, как они принесли письменные извинения главе города
Юрий Гришан (Фото: magadangorod.ru)

Мировой судья Магадана оштрафовал на 30 тыс. руб. двух жителей города, которые критиковали мэра в публичных группах в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает следственное управления СКР по области.

Следователи установили, что в период с 31 января по 4 февраля этого года двое мужчин в группах «мэру-отставку» и «Снежные дороги Магадана» разместили сообщения, которые «содержали оскорбления мэра Магадана Юрия Гришана в неприличной форме». 13 февраля было заведено уголовное дело по подозрению в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).

Двое мужчин признали свою вину и в письменной форме принесли извинения Гришану. В СК сообщили, что мэр принял извинения и «не возражал против решения следователя о прекращении уголовного дела». В итоге дело было закрыто, а обоим мужчинам назначены штрафы по 15 тыс. руб.

Во время расследования дела полицейские изымали телефоны у жителей города, писал ранее РБК. Так, активист движения «За возврат прямых выборов мэра» Дмитрий Журов рассказывал, что полицейские изымали телефоны и сим-карты у Натальи Писаренко и Василия Коняхина. Сам Журов связывал уголовное дело с проведением в Магадане митингов за возврат прямых выборов мэра.

Как позднее объяснили в СК, Писаренко и Коняхин проходили по делу свидетелями. Активист Дмитрий Пушков говорил РБК, что телефон также изымали у Елены Боженовой, которая собирала подписи за возврат прямых выборов мэра. В СК по области заверили, что в итоге всем жителям вернули телефоны, а информация, не относящаяся к предмету доказывания по уголовному делу, следствием не изучалась.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Магадан , WhatsApp
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