Два жителя Магадана заплатят 30 тыс. руб. за оскорбление мэра в WhatsApp

Мировой судья Магадана оштрафовал на 30 тыс. руб. двух жителей города, которые критиковали мэра в публичных группах в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает следственное управления СКР по области.
Следователи установили, что в период с 31 января по 4 февраля этого года двое мужчин в группах «мэру-отставку» и «Снежные дороги Магадана» разместили сообщения, которые «содержали оскорбления мэра Магадана Юрия Гришана в неприличной форме». 13 февраля было заведено уголовное дело по подозрению в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).
Двое мужчин признали свою вину и в письменной форме принесли извинения Гришану. В СК сообщили, что мэр принял извинения и «не возражал против решения следователя о прекращении уголовного дела». В итоге дело было закрыто, а обоим мужчинам назначены штрафы по 15 тыс. руб.
Во время расследования дела полицейские изымали телефоны у жителей города, писал ранее РБК. Так, активист движения «За возврат прямых выборов мэра» Дмитрий Журов рассказывал, что полицейские изымали телефоны и сим-карты у Натальи Писаренко и Василия Коняхина. Сам Журов связывал уголовное дело с проведением в Магадане митингов за возврат прямых выборов мэра.
Как позднее объяснили в СК, Писаренко и Коняхин проходили по делу свидетелями. Активист Дмитрий Пушков говорил РБК, что телефон также изымали у Елены Боженовой, которая собирала подписи за возврат прямых выборов мэра. В СК по области заверили, что в итоге всем жителям вернули телефоны, а информация, не относящаяся к предмету доказывания по уголовному делу, следствием не изучалась.