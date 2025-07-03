Sky News узнал, что премьер Британии рискует потерять пост

Стармер перед первой годовщиной своего пребывания на посту столкнулся с «бунтом» однопартийцев, а также слезами своего канцлера в парламенте. Ему предрекают отставку из-за плохих результатов лейбористов на выборах в следующем году

Кир Стармер (Фото: Carl Court / Reuters)

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру прогнозируют возможную отставку из-за неудовлетворительной работы его правительства, сообщает Sky News со ссылкой на двух высокопоставленных членов его партии — Лейбористской.

Собеседники телеканала «предупредили сэра Кира Стармера», что если партия покажет плохие результаты на выборах в мае 2026-го в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, то это может привести к его уходу с премьерского поста.

«Уровень недовольства и отчаяния в рядах Лейбористской партии настолько велик, что уже сейчас, в первую годовщину [пребывания Стармера на посту], я слышу от министров правительства, что Стармеру, возможно, придется уйти через несколько месяцев», — цитирует Sky News одного из своих источников.

Год назад лейбористы победили на выборах в парламент Британии, что завершило 14-летнее правление консерваторов. 5 июля 2024-го Стармер стал премьером. При консерваторах сменилось пять глав британского правительства, четверо — за пять лет: Дэвид Кэмерон (2010-2016), Тереза Мэй (2016-2019), Борис Джонсон (2019-2022), Лиз Трасс (2022), Риши Сунак (2022-2024).

Угрозу в Уэльсе для лейбористов создает партия Reform UK, в Лондоне — левые, например, «Зеленые», отмечает телеканал.

1 июля палата общин поддержала законопроект Стармера о социальном обеспечении, который по изначальным планам должен был сэкономить £5,5 млрд бюджетных средств за счет сокращения выплат. Но его приняли в смягченном варианте и экономия уменьшится примерно в два раза. За проект проголосовали 75 членов парламента, но среди тех, кто выступил против, оказалось 49 однопартийцев премьера. Как отмечает Sy News, это первый такой «бунт» лейбористов в первый год пребывания главы правительства на посту с 1997 года, когда 47 депутатов проголосовали против пособия для родителей-одиночек, предложенного премьером Тони Блэром.

После этого в парламенте страны во время «Вопросов к премьер-министру» расплакалась канцлер и министр финансов Рейчел Ривз. Ее реакцию связывали с тем, что принятый законопроект о соцобеспечении подорвал ее бюджетные планы по экономии. Позднее Ривз заявила, что причиной ее расстройства была «личная проблема» и «тяжелый день». При этом ситуация вызвала панику на рынках из-за опасений, что Ривз может быть снята с должности.

Источник телеканала отметил, что Стармер поддерживает Ривз, другой сказал, что они «политически так близки, как только могут быть близки канцлер и премьер-министр». 3 июля Стармер при поддержке Ривз представил свой десятилетний проект по развитию Национальной службы здравоохранения, который критикуют за неясность того, как он будет реализован.