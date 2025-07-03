 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Sky News узнал, что премьер Британии рискует потерять пост

Sky News: премьер-министр Великобритании Кир Стармер рискует потерять пост
Стармер перед первой годовщиной своего пребывания на посту столкнулся с «бунтом» однопартийцев, а также слезами своего канцлера в парламенте. Ему предрекают отставку из-за плохих результатов лейбористов на выборах в следующем году
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Carl Court / Reuters)

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру прогнозируют возможную отставку из-за неудовлетворительной работы его правительства, сообщает Sky News со ссылкой на двух высокопоставленных членов его партии — Лейбористской.

Собеседники телеканала «предупредили сэра Кира Стармера», что если партия покажет плохие результаты на выборах в мае 2026-го в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, то это может привести к его уходу с премьерского поста.

«Уровень недовольства и отчаяния в рядах Лейбористской партии настолько велик, что уже сейчас, в первую годовщину [пребывания Стармера на посту], я слышу от министров правительства, что Стармеру, возможно, придется уйти через несколько месяцев», — цитирует Sky News одного из своих источников.

Год назад лейбористы победили на выборах в парламент Британии, что завершило 14-летнее правление консерваторов. 5 июля 2024-го Стармер стал премьером.

При консерваторах сменилось пять глав британского правительства, четверо — за пять лет: Дэвид Кэмерон (2010-2016), Тереза Мэй (2016-2019), Борис Джонсон (2019-2022), Лиз Трасс (2022), Риши Сунак (2022-2024).

Угрозу в Уэльсе для лейбористов создает партия Reform UK, в Лондоне — левые, например, «Зеленые», отмечает телеканал.

Стармер извинился за сходство своих слов с речью «Реки крови» из 1960-х
Политика
Кир Стармер

1 июля палата общин поддержала законопроект Стармера о социальном обеспечении, который по изначальным планам должен был сэкономить £5,5 млрд бюджетных средств за счет сокращения выплат. Но его приняли в смягченном варианте и экономия уменьшится примерно в два раза. За проект проголосовали 75 членов парламента, но среди тех, кто выступил против, оказалось 49 однопартийцев премьера. Как отмечает Sy News, это первый такой «бунт» лейбористов в первый год пребывания главы правительства на посту с 1997 года, когда 47 депутатов проголосовали против пособия для родителей-одиночек, предложенного премьером Тони Блэром.

После этого в парламенте страны во время «Вопросов к премьер-министру» расплакалась канцлер и министр финансов Рейчел Ривз. Ее реакцию связывали с тем, что принятый законопроект о соцобеспечении подорвал ее бюджетные планы по экономии. Позднее Ривз заявила, что причиной ее расстройства была «личная проблема» и «тяжелый день». При этом ситуация вызвала панику на рынках из-за опасений, что Ривз может быть снята с должности.

Источник телеканала отметил, что Стармер поддерживает Ривз, другой сказал, что они «политически так близки, как только могут быть близки канцлер и премьер-министр». 3 июля Стармер при поддержке Ривз представил свой десятилетний проект по развитию Национальной службы здравоохранения, который критикуют за неясность того, как он будет реализован.

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Кир Стармер Великобритания Лейбористы отставка
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Материалы по теме
Стармер допустил изменение визовых правил для части стран из-за мигрантов
Политика
Мадуро назвал Стармера «демоническим» из-за подготовки Британии к войне
Политика
Стармер объявил о переходе Великобритании в режим «готовности к войне»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 19:34
Что нужно знать о деменции и как вовремя заметить первые признаки РБК и Мемини, 23:14
Мужчина попытался пронести оружие в здание конгресса США Общество, 23:13
Sky News узнал, что премьер Британии рискует потерять пост Политика, 23:03
Глава МИД Саудовской Аравии прибыл с официальным визитом в Россию Политика, 22:51
Причиной смерти актера Мэдсена стала остановка сердца Общество, 22:33
В Рязани полицейские приняли учительницу за закладчицу и сломали ей руку Общество, 22:29
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты Политика, 22:17
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Илюмжинов заявил о планах побороться за пост главы FIDE Спорт, 22:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:11
В Киеве сработали системы ПВО и прозвучали взрывы Политика, 22:05
Пять россиянок пробились в третий круг на Уимблдоне Спорт, 22:04
В список террористов внесли подростка 2011 года рождения Общество, 21:51
Конгресс США принял «прекрасный билль» Трампа Политика, 21:36
Профилактика деменции: как защитить мозг с возрастом РБК и Мемини, 21:24