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Политика ,  
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Кир Стармер извинился за фразу об «острове чужих» в Великобритании

Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: House of Commons / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о «глубоком сожалении» по поводу своих слов о том, что без жестких ограничений миграции его страна превратится в «остров чужих», сообщает Observer.

Ранее Стармер подвергся критике за его майскую речь об иммиграции. В ней нашли много общего с речью бывшего министра здравоохранения Великобритании Эноха Пауэлла о «реках крови», произнесенной в 1968 году. Пауэлл в той речи заявил, что белое население Великобритании будет «чужаками в своей собственной стране».

В интервью Observer Стармер сказал: «Я бы не использовал эти слова [об острове чужих], если бы знал, что они были или будут интерпретированы как отголосок Пауэлла. Я понятия не имел — и мои спичрайтеры тоже не знали. <...> Я скажу вам правду: я глубоко сожалею, что использовал ее».

Стармер допустил изменение визовых правил для части стран из-за мигрантов
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Кир Стармер

Стармер сказал, что ему следовало бы изучить речь более внимательно и «немного больше рассмотреть ее на свету».

Чистая миграция, разница между числом людей, переезжающих в Великобританию, и числом уезжающих, составила 728 тыс. человек за 12 месяцев до июня 2024 года, сообщила The Guardian. При предыдущем консервативном правительстве это число превысило 900 тыс.

В майской речи Стармер заявил, что стремится снизить число мигрантов. Он сказал, что его правительство вернет себе контроль над границами.

В июне Стармер заявил, что Великобритания может изменить правила выдачи виз для некоторых стран. В их число войдут те, которые недостаточно сотрудничают с ней в вопросах нелегальных мигрантов или не принимают тех, кому королевство отказало в убежище.

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Теги
Персоны
Софья Полковникова
Кир Стармер Великобритания миграция
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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