Байден заключил соглашение с агентством для продвижения творческих людей
Бывший президент США Джо Байден подписал договор о совместной работе с представляющим творческих людей и спортсменов агентством Creative Artists Agency. Об этом компания сообщила в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
Сопредседатель агентства Ричард Ловетт отметил, что для организации будет честью сотрудничать с экс-президентом.
«Байден — один из самых уважаемых и влиятельных людей в сфере внутренних и международных дел», — написал Ловетт.
Creative Artists Agency базируется в Лос-Анджелесе в штате Калифорния. Агентство уже являлось партнером Байдена с 2017 по 2020 год. Тогда компания помогла политику выпустить мемуары под названием «Обещай мне, папа». В книге Байден описывает свои чувства после смерти старшего сына Бо. Бо Байден скончался в 2015 году из-за опухоли мозга.
В частности, в книге политик объясняет, что не стал баллотироваться в президенты США в 2016 году из-за тяжелых переживаний, связанных со смертью сына.
В рамках продвижения мемуаров Creative Artists Agency организовало 42-дневный тур Байдена по стране. На выступления политика тогда было продано более 85 тыс. билетов.
Детали очередного сотрудничества экс-президента и Creative Artists Agency в организации не уточнили.
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