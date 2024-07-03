Умер посол России в Алжире

В 69 лет скоропостижно скончался посол России в Алжире Валерьян Шуваев, сообщили в МИДе. Там не назвали причину смерти. Шуваев занимал эту должность с 2022 года

Валерьян Шуваев (Фото: МИД России)

В Алжире скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России Валерьян Шуваев, ему было 69 лет, сообщили в российском МИДе.

«Руководство министерства и департамент Ближнего Востока и Северной Африки с глубоким прискорбием сообщают, что 3 июля 2024 года в Алжире скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Шуваев Валерьян Владимирович», — говорится в сообщении. В ведомстве не назвали причину смерти посла.

Шуваев родился 16 марта 1955 года в Барнауле, окончил МГИМО и Дипломатическую академию МИД России. С 1977 года работал на разных дипломатических должностях, в том числе послом в Ливии, Марокко и Ираке. Чрезвычайным и полномочным послом в Алжире его назначили 27 мая 2022 года.

Как отметили в МИДе, Шуваев «проявил себя как блестящий профессионал, эрудит и великолепный дипломат-арабист», который при этом остался «замечательным и скромным человеком, настоящим товарищем, другом и наставником».

Он был награжден орденом Мужества и отмечен званием «Почетный работник МИД России».