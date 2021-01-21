Умер посол России в Замбии

Александр Болдырев (Фото: RusembZ / Twitter)

Посол России в Замбии Александр Болдырев умер на 66-м году жизни, сообщило в Twitter дипломатическое представительство. Причина смерти не уточняется.

Посольство он возглавил в октябре 2019 года, на этой должности он сменил Константина Кожанова.

Болдырев родился в 1955 году, в 1978 году окончил МГИМО, тогда же начал дипломатическую карьеру. Он работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом, в том числе в Великобритании и Австрии. В 2012–2016 годах был заместителем постоянного представителя России при ЮНЕСКО.

До назначения послом в Замбии Болдырев занимал должность заместителя директора департамента информации и печати МИДа, а также был заместителем директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом.