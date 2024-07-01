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Замгенпрокурора Украины покинул должность после коррупционного скандала

Замгенпрокурора Украины Вербицкий ушел с поста после коррупционного скандала
Дмитрий Вербицкий
Дмитрий Вербицкий (Фото: Генеральная прокуратура Украины)

Дмитрий Вербицкий ушел с должности заместителя генерального прокурора Украины после коррупционного скандала, сообщает ведомство в телеграм-канале.

«Генеральный прокурор Андрей Костин 01.07.2024 подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого», — говорится в сообщении.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины 13 мая начало уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Вербицкого. Поводом для расследования стала информация в украинских СМИ, в частности, о том, что подруга Вербицкого Кристина Ильницкая стала владелицей поместья за 48 млн грн ($1,19 млн) и нового автомобиля Porsche за $100 тыс.

Замгенпрокурора заявлял, что не состоит с Ильницкой в официальных отношениях и не помогал ей в покупке недвижимости. В свою очередь, и Ильницкая подтвердила журналистам неофициальный статус отношений, а также рассказала, что получила в наследство активы яхтенной компании от бывшего молодого человека. Однако его вдова заявила, что еще до смерти он отменил свое завещание на Ильницкую.

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Украина Генпрокуратура Украины коррупция
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