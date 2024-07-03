WP узнала, что Обама засомневался в победе Байдена

Обама в приватных разговорах более жестко, чем публично, оценивает шансы Байдена на победу, выяснила WP. По ее сведениям, он все больше в ней сомневается, но не предлагает нынешнему президенту отказаться от участия

Джо Байден и Барак Обама (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Трудный путь президента Джо Байдена к переизбранию еще более усложнился после дебатов с Дональдом Трампом, сказал экс-президент Барак Обама приближенным, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что эта оценка со стороны Обама — более жесткая, чем его публичные заявления. Собеседники рассказали, что экс-президент после дебатов созвонился с Байденом и предложил свою помощь в качестве личного советника и эксперта, но не призывал к выходу из гонки.

Вечером после дебатов Обама написал в X, что сам не всегда хорошо выступал на дебатах, однако нынешние выборы являются выбором между «тем, кто всю свою жизнь боролся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе», а также между говорящим правду и тем, кто «лжет сквозь зубы ради собственной выгоды».

Дебаты прошли в ночь на 28 июня, Байден выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался. Сам он позднее объяснил это переутомлением от множества перелетов перед дебатами: «Не послушал своих сотрудников, вернулся и чуть не уснул на сцене».

В Демократической партии выразили сомнения, сможет ли он теперь составить достойную конкуренцию Трампу. Кроме того, до 72% выросла доля американских избирателей, не уверенных, что когнитивные способности нынешнего президента соответствуют должности. В отношении Трампа такими же опасениями поделился каждый второй (49%).