В зоне спецоперации погиб командир отряда «Ахмат»

Командир отряда спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко погиб в зоне спецоперации, сообщил Алаудинов. Писаренко ушел на фронт добровольцем в начале спецоперации, до этого он много лет служил в ставропольском ОМОНе

Евгений Писаренко (Фото: DKulko / Telegram)

Воевавший в Донбассе командир отряда специального назначения «Ахмат» Евгений Писаренко погиб, следует из сообщения командира подразделения Апты Алаудинова в телеграм-канале.

«Спасибо родителям, вырастившим такого героя (Писаренко Евгений Валерьевич — Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом)», — написал Алаудинов.

О гибели Писаренко, у которого был позывной Большой, также написал в своем телеграм-канале военкор Дмитрий Кулько. «Большой был моим земляком, много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника. Когда началась спецоперация, отправился добровольцем на фронт, чтобы защищать жителей Донбасса», — рассказал он.

Батальон специального назначения «Ахмат» принимает участие в боевых действиях с начала спецоперации. Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно сообщал об участии бойцов «Ахмата» в операциях по всей линии фронта, а также в приграничных районах Белгородской области.

12 июня Минобороны подписало контракт с «Ахматом» в рамках приказа о добровольцах. В ведомстве уточнили, что это контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений в зоне спецоперации, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.