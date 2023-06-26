Суд Киева дал десять лет заказавшему нападение с кислотой на херсонскую чиновницу депутату

Организаторам покушения с кислотой на херсонскую чиновницу дали по 10 лет

Владислав Мангер (справа) (Фото: millerlawfirm / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Днепровский районный суд Киева приговорил экс-главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и его помощника Алексея Левина к десяти годам лишения свободы по делу об убийстве чиновницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк. Мангера признали заказчиком нападения на Гандзюк, а Левина — его организатором, передает «Суспiльне».

Каждый осужденный должен выплатить по 15 млн гривен (34,3 млн руб.) семье Гандзюк в качестве компенсации морального вреда.

Сторона защиты планирует подать апелляцию, сообщили изданию адвокаты Магера и Левина.

«Есть факты, свидетельствующие о действительно виновности других лиц, фамилии были названы. Это нельзя назвать полноценным приговором, потому что мы не слышали мотивации, мы не слышали ни одного мотива, мы не увидели доказательств действительно заказа какого-то», — пояснил порталу адвокат Левина Сергей Севостьянов.

Адвокат Мангера Александр Шадрин заявил, что на заседании не прозвучала формулировка обвинения, которое суд счел доказанным.

Екатерина Гандзюк была чиновницей Херсонского городского совета, советником мэра Херсона Владимира Николаенко и членом общественной организации «Центр политических студий и аналитики «Эйдос», которая занимается в том числе борьбой с коррупцией, улучшением общественного и политического образования и развитием демократии.

31 июля 2018 года на Гандзюк напал около ее дома неизвестный мужчина — плеснул жертве в лицо кислотой и скрылся. Гандзюк госпитализировали и поместили в реанимацию с ожогами 35% поверхности кожи. После она проходила лечение в Киеве.

В ноябре 2018 года женщина умерла в возрасте 33 лет — как сообщил канал «112 Украина», из-за обрыва тромба. Незадолго до смерти Гандзюк перенесла несколько операций, передавало «Зеркало недели».

После нападения на Гандзюк на Украине завели уголовное дело о хулиганстве (ст. 296 УК страны). Позже статью переквалифицировали на «преднамеренные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего» (ч. 2 ст. 121 УК) и «покушение на убийство с особой жестокостью» (ч. 2 ст. 115 УК). После смерти Гандзюк производство переквалифицировали на «преднамеренное убийство по корыстным мотивам, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц» (та же статья).

Следствие полагало, что на Гандзюк напали за ее профессиональную и общественную деятельность. В качестве подозреваемых по делу проходили участники конфликта в Донбассе Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин. Они признали вину, заключили сделку со следствием и получили от трех до шести с половиной лет заключения, пишет «Суспiльне».

Мангера заключили под стражу в июне 2020 года. Левин после нападения на Гандзюк скрылся за границей, но в том же году его задержали в Болгарии, отмечает портал. В соответствии со ст. 72 УК Украины им зачтут время, проведенное в СИЗО, в срок отбывания наказания.