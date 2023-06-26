Организаторам покушения с кислотой на херсонскую чиновницу дали по 10 лет

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 92,3 (+0,8) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 84,66 (+0,58) Инвестиции, 16:07
Сурков увидел риск стать евразийской «зоной племен» из-за закона о ЧВК Политика, 19:47
Касаткина выбила первую ракетку Украины с турнира в Великобритании Спорт, 19:30
«Яхта Мордашова» направилась во Владивосток Бизнес, 19:27
Playsport узнал, что Украина могла нарушить правила ФИФА на молодежном ЧЕ Спорт, 19:27
В Ростове-на-Дону загорелся зоопарк Общество, 19:19
Организаторам покушения с кислотой на херсонскую чиновницу дали по 10 лет Политика, 19:15
Аэропорт Минвод закрыли из-за повреждения взлетно-посадочной полосы Общество, 19:12
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Би-би-си узнала об ужесточении требований к россиянам для Уимблдона Спорт, 19:05
«Полюс» сообщил о планах провести делистинг расписок с LSE 25 июля Инвестиции, 18:35
Клишас заявил, что не считает актуальной разработку закона о ЧВК Политика, 18:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:31
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 18:31
«Полипласт Новомосковск» представил Минпромторгу инвестиционные проекты​ Пресс-релиз, 18:30
Как пентестеры помогают бизнесу найти уязвимости в IT-системах Тренды, 18:13
Политика ,  
0 

Организаторам покушения с кислотой на херсонскую чиновницу дали по 10 лет

Суд Киева дал десять лет заказавшему нападение с кислотой на херсонскую чиновницу депутату
Владислав Мангер (справа)
Владислав Мангер (справа) (Фото: millerlawfirm / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Днепровский районный суд Киева приговорил экс-главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и его помощника Алексея Левина к десяти годам лишения свободы по делу об убийстве чиновницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк. Мангера признали заказчиком нападения на Гандзюк, а Левина — его организатором, передает «Суспiльне».

Каждый осужденный должен выплатить по 15 млн гривен (34,3 млн руб.) семье Гандзюк в качестве компенсации морального вреда.

Сторона защиты планирует подать апелляцию, сообщили изданию адвокаты Магера и Левина.

«Есть факты, свидетельствующие о действительно виновности других лиц, фамилии были названы. Это нельзя назвать полноценным приговором, потому что мы не слышали мотивации, мы не слышали ни одного мотива, мы не увидели доказательств действительно заказа какого-то», — пояснил порталу адвокат Левина Сергей Севостьянов.

Адвокат Мангера Александр Шадрин заявил, что на заседании не прозвучала формулировка обвинения, которое суд счел доказанным.

Екатерина Гандзюк была чиновницей Херсонского городского совета, советником мэра Херсона Владимира Николаенко и членом общественной организации «Центр политических студий и аналитики «Эйдос», которая занимается в том числе борьбой с коррупцией, улучшением общественного и политического образования и развитием демократии.

Читайте на РБК Pro
Шесть элементов, которые убьют вашу наглядную презентацию
В Белоруссии легализовали параллельный импорт: как это поможет бизнесу
Какие сюрпризы ждут инвестора при покупке недвижимости в ОАЭ
Как бокал вина вечером влияет на ваш сон и вес

31 июля 2018 года на Гандзюк напал около ее дома неизвестный мужчина — плеснул жертве в лицо кислотой и скрылся. Гандзюк госпитализировали и поместили в реанимацию с ожогами 35% поверхности кожи. После она проходила лечение в Киеве.

В ноябре 2018 года женщина умерла в возрасте 33 лет — как сообщил канал «112 Украина», из-за обрыва тромба. Незадолго до смерти Гандзюк перенесла несколько операций, передавало «Зеркало недели».

После нападения на Гандзюк на Украине завели уголовное дело о хулиганстве (ст. 296 УК страны). Позже статью переквалифицировали на «преднамеренные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего» (ч. 2 ст. 121 УК) и «покушение на убийство с особой жестокостью» (ч. 2 ст. 115 УК). После смерти Гандзюк производство переквалифицировали на «преднамеренное убийство по корыстным мотивам, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц» (та же статья).

Следствие полагало, что на Гандзюк напали за ее профессиональную и общественную деятельность. В качестве подозреваемых по делу проходили участники конфликта в Донбассе Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин. Они признали вину, заключили сделку со следствием и получили от трех до шести с половиной лет заключения, пишет «Суспiльне».

Мангера заключили под стражу в июне 2020 года. Левин после нападения на Гандзюк скрылся за границей, но в том же году его задержали в Болгарии, отмечает портал. В соответствии со ст. 72 УК Украины им зачтут время, проведенное в СИЗО, в срок отбывания наказания.

Теги
Херсонская область Украина кислота нападение
Материалы по теме
На Украине умерла облитая кислотой чиновница Херсонского горсовета
Общество
Омбудсмен рассказала о состоянии девушки, облитой кислотой в Петербурге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter