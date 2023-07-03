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Британские лорды пришли на прием к послу Келину и высказались о Крыме

Британские лорды Балф и Скидельски пришли на прием к российскому послу Келину
На прием к послу Андрею Келину пришли около 50 человек, в том числе лорды Ричард Балф и Роберт Скидельски, ранее входивший в совет директоров «РуссНефти». Балф выразил мнение, что Украине придется уступить часть территорий России
Роберт Скидельски
Роберт Скидельски (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

В День России 12 июня российский посол в Великобритании Андрей Келин и его жена Ирина устроили прием в своей резиденции в Кенсингтонском дворце на западе Лондона. На мероприятие пришли около 50 человек — сотрудники российского посольства, иностранные дипломаты, в том числе представители Индии, Бразилии и Ватикана, а также «поддерживающие Россию британцы», сообщают The Times и The Guardian. По данным изданий, представители стран Запада проигнорировали прием.

Среди гостей были член Палаты лордов (верхняя палата парламента Великобритании) Ричард Балф и лорд Роберт Скидельски, который ранее входил в совет директоров «РуссНефти».

Балф заявил, что в течение нескольких минут пообщался с Келиным, его женой и российским военным атташе Максимом Еловиком. На вопрос The Times о том, почему он пришел на прием, Балф ответил: «Боевые действия [между Украиной и Россией] нужно остановить. <...> Каждая война заканчивается. Мы должны помнить об этом». Балф заявил, что посетил мероприятие с целью «показать русским, что не все их ненавидят» и «в какой-то момент нам придется говорить с ними».

По словам члена Палаты лордов, после беседы с Келиным у него сложилось впечатление, «что они [россияне] хотели бы, чтобы боевые действия прекратились». «Я думаю, что Луганск, Донецк и Крым — безнадежное дело. Они могут стать автономными республиками в составе России или войти в состав России», — сказал Балф. Он также выразил уверенность, что «Россия никогда не откажется от своего Черноморского флота» (его штаб располагается в Севастополе), «это все равно, что просить британцев покинуть Гибралтар».

Позже в интервью The Guardian Балф заявил, что, по его мнению, Москва и Киев заключат соглашение, в рамках которого Украина уступит часть территории России. По словам члена Палаты лордов, «Крым определенно российский», а претензии России на Донецк и Луганск законны. Также Балф назвал Украину «беспорядочной страной».

Великобритания в 2014 году ввела санкции против России из-за присоединения Крыма, а также приняла несколько раундов жестких мер против Москвы после начала полномасштабных военных действий в феврале 2022 года. В числе других стран G7 Соединенное Королевство не признает законность вхождения в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Москва считает вопрос о принадлежности этих территорий закрытым.

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Лорд Роберт Скидельски, экономист русско-еврейского происхождения, заявил, что не поддерживает ввод российских войск на Украину и в целом политику Москвы, но он не мог проигнорировать прием у Келина, так как это было бы «актом трусости». По словам лорда, своим присутствием на мероприятии он хотел «выразить свое уважение и любовь русскому народу».

Депутат британского парламента от Консервативной партии Боб Сили, комментируя присутствие Скидельски и Балфа на приеме, заявил, что поддерживает свободу слова, и если парламентарии «хотят занять более критическую позицию» в отношении вооруженного конфликта Москвы и Киева, он уважает эту точку зрения; но, по мнению Сили, сейчас участвовать в мероприятиях, которые устраивает российская сторона, «бестактно». По его словам, у некоторых лордов «за годы сложились слишком теплые отношения с российским государством».

Балф — бывший член Европарламента от лейбористской партии, который в 2002 году перешел в Консервативную партию. Он неоднократно делал заявления в пользу России, отмечает The Guardian. Например, в 2018 году во время скандала с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери он призывал проверить, действительно ли для этого использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок». Россия отрицает причастность к произошедшему.

Скидельски — член Палаты лордов парламента Великобритании с 1991 года. Он входил в состав совета директоров «РуссНефти» с 2016 по 2021 годы. Вскоре после начала военных действий на Украине Скидельски написал письмо, в котором осудил этот шаг, но также задался вопросом, «почему Запад не пообещал, что НАТО не будет расширяться на восток и не включит в свой состав Украину».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Келин Великобритания палата лордов лорд Украина Крым
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