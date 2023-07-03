В Кировоградской области и Запорожье произошли взрывы

В Кировоградской области в центральной части Украины прогремели взрывы, сообщают Воздушные силы ВСУ. В регионе работает система ПВО.

Около часа назад взрывы прозвучали в городе Запорожье, подконтрольном Киеву. Командование ВВС страны в своем телеграм-канале также предупредило об угрозе ракетных ударов в Полтавской области.

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях.

В ночь на 2 июля взрывы прозвучали в Киеве и области, власти сообщали об атаке дронов. Глава столичной военной администрации Сергей Попко говорил, что пострадавших не было.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября прошлого года. Тогда российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.