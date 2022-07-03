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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожье заявили о перехвате ПВО большей части снарядов в Мелитополе

По словам замглавы регионального МВД, удары по Мелитополю были нанесены из поставленного Украине странами НАТО оружия. Он заявил о теракте и попытке запугать мирное население
Фото: cjdrew94 / Twitter
Фото: cjdrew94 / Twitter

Ночной удар по Мелитополю был нанесен с использованием ракетных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности, которые Украине передали страны НАТО, заявил замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов. По его словам, об этом свидетельствует характер обстрела.

«Благодаря работе российского ПВО большинство реактивных снарядов удалось сбить», — добавил Селиванов на опубликованном в его Telegram-канале видео.

Глава ВГА Евгений Балицкий сообщил, что жилые районы благодаря работе ПВО не пострадали, снаряды падали на территории аэродрома. «Частично нанесен ущерб частным домовладениям и многоэтажным жилым домам Авиагородка», — добавил он. Никто не пострадал.

Селиванов заявил о провале «анонсированной киевским режимом» партизанской войны на территориях, которые в ходе спецоперации перешли под контроль России. Произошедшее он оценил как «террористическую атаку ВСУ против жителей Мелитополя» и «попытку запугать мирное население».

В Мелитополе сообщили о двух обстрелах из РСЗО со стороны Украины
Политика

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов сообщил, что Украина дважды за ночь обстреляла Мелитополь из РСЗО, выпустив в общей сложности 16–18 ракет.

Минобороны сообщило о взятии города под контроль почти сразу после начала спецоперации на Украине. Представители созданной в регионе ВГА заявляли о намерении со временем войти в состав России.

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