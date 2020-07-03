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В Кремле отказались принимать во внимание заявления Запада о поправках

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что «так называемые опасения» Запада в Кремле «не готовы и не будут принимать во внимание». Обеспокоенность выражали в Госдепе США
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В Кремле знают о заявлениях политиков Запада, выражающих беспокойство по поводу того, что внесение поправок в Конституцию России позволит президенту Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года, однако не намерены принимать их во внимание. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия оставалась и будет оставаться в первую очередь приверженной своему собственному суверенитету», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

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Владимир Путин

Пресс-секретарь главы государства отметил, что поправки, в том числе и та, что обнуляет президентские сроки Путина, никак не противоречат международному праву.

«Более того, аналогичные положения практикуются в ряде государств. Еще раз повторяю, подобные так называемые опасения мы не готовы и не будем принимать во внимание», — заключил Песков.

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Накануне, 2 июля, представитель Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что в США обеспокоены принятием поправки, «которая потенциально позволит президенту Путину оставаться у власти до 2036 года».

Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Госдепу беспокоиться о собственных проблемах.

Голосование по поправкам в Конституцию прошло в России с 25 по 1 июля. Согласно официальным данным Центризбиркома, за внесение изменений проголосовали 57,7 млн россиян, или 77,92% от числа проголосовавших, против высказались 15,7 млн, или 21,27%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: поправки в Конституцию
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