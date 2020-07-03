В Кремле отказались принимать во внимание заявления Запада о поправках

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что «так называемые опасения» Запада в Кремле «не готовы и не будут принимать во внимание». Обеспокоенность выражали в Госдепе США

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В Кремле знают о заявлениях политиков Запада, выражающих беспокойство по поводу того, что внесение поправок в Конституцию России позволит президенту Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года, однако не намерены принимать их во внимание. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия оставалась и будет оставаться в первую очередь приверженной своему собственному суверенитету», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-секретарь главы государства отметил, что поправки, в том числе и та, что обнуляет президентские сроки Путина, никак не противоречат международному праву.

«Более того, аналогичные положения практикуются в ряде государств. Еще раз повторяю, подобные так называемые опасения мы не готовы и не будем принимать во внимание», — заключил Песков.