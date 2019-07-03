МИД из-за канадских БТР заявил о подталкивании Киева к политике Порошенко

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,48 +0,16 EUR Бирж. 71,70 +0,28 Brent 62,95 +0,27% USD Нал. 63,91 63,13 EUR Нал. 72,16 71,34 USD ЦБ 63,50 +0,27 EUR ЦБ 71,60 +0,20 EUR/USD 1,1299 +0,0013 BTC/USD Бирж. 11 375,00 +525,00 IMOEX 2 821,17 +0,40% RTSI 1 400,09 +0,13% DJIA 26 843,80 +0,21% Nasdaq 8 134,41 +0,31%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 63,5 (+0,27) Quote, 13:16
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 71,6 (+0,2) Quote, 13:16
Суд взыскал с Enjoy Movies 112 млн руб. по иску Фонда кино Общество, 17:29 Путин освободил от должностей трех генералов Политика, 17:26 Число пропавших без вести в Иркутской области увеличилось почти вдвое Общество, 17:24 Как изменится СК «Олимпийский» к 2022 году. Фотогалерея Спорт, 17:14  Тренер «Локомотива» Семин поделился мнением о пользе хорошего алкоголя Спорт, 17:11 Сети АЗС на Дальнем Востоке заявили о «нелогичном» росте цен на бензин Бизнес, 17:09 Полоса препятствий: какие риски несут участники проектов ГЧП Pro, 17:07 Как назывался любимый автомобиль цесаревича Алексея РБК и Peugeot, 17:07 Путин упростил получение гражданства России для иностранных специалистов Политика, 17:04 Внука Назарбаева обвинили в нападении на полицейского в Лондоне Общество, 17:04 Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов Политика, 17:02 Американские ученые впервые удалили ВИЧ из организма животного Общество, 16:54 В администрацию Волоколамска вновь пришли силовики Общество, 16:53 Верховный суд Дагестана оставил под арестом журналиста Гаджиева Общество, 16:50
Политика ,  
0 
МИД из-за канадских БТР заявил о подталкивании Киева к политике Порошенко
Президент Украины во время визита в Торонто объявил о развитии сотрудничества в оборонной сфере и договоренности поставить бронетехнику Киеву
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

МИД России обратил внимание на заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанных по итогам его визита в Канаду. Накануне Зеленский на пресс-конференции с канадским премьером сообщил, что стороны договорились о поставках бронетехники на Украину.

В российском МИДе отметили, что эти заявления контрастируют с «декларируемым стремлением к прекращению войны в Донбассе». По мнению Москвы, Запад вместо того чтобы «одернуть и побудить» Киев к реализации минских договоренностей, фактически подталкивает его к продолжению «провальной политики» Петра Порошенко, «не скрывавшего планов силой решить проблему Донбасса».

Политика
Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

В то же время в МИДе признались, что позитивно восприняли разведение сил и средств сторон в станице Луганской. По мнению ведомства, Киев «после длительной проволочки» продемонстрировал «практический шаг» по осуществлению договоренностей, достигнутых ранее в нормандском формате. «Это событие наглядно подтвердило, что при наличии желания Киев способен выполнять взятые на себя обязательства в рамках процесса урегулирования», — заявил МИД.

Политика
Две вступительные речи Зеленского в Канаде вызвали смех в зале

Зеленский прибыл с визитом в Канаду 2 июля. После встречи с премьером страны было объявлено о договоренностях по сотрудничеству между странами в оборонной сфере. «Я думаю, мы можем откровенно об этом говорить: мы договорились о поставках бронетехники», — сказал Зеленский, добавив, что страны также решили развивать сотрудничество в оборонной сфере.

Канадский премьер Джастин Трюдо подтвердил достигнутые договоренности. «Да, мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины», — приводит его словам пресс-служба украинского президента. Он также добавил, что Канада добавила Украину в список для закупки канадского вооружения. «И это позитивное решение», — заметил Трюдо.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: МИД, БТР, Донбасс, Петр Порошенко
Материалы по теме
Зеленский анонсировал проведение «большой приватизации» на Украине
Политика
Две вступительные речи Зеленского в Канаде вызвали смех в зале
Политика
Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter