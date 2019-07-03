МИД из-за канадских БТР заявил о подталкивании Киева к политике Порошенко

Президент Украины во время визита в Торонто объявил о развитии сотрудничества в оборонной сфере и договоренности поставить бронетехнику Киеву

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

МИД России обратил внимание на заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанных по итогам его визита в Канаду. Накануне Зеленский на пресс-конференции с канадским премьером сообщил, что стороны договорились о поставках бронетехники на Украину.

В российском МИДе отметили, что эти заявления контрастируют с «декларируемым стремлением к прекращению войны в Донбассе». По мнению Москвы, Запад вместо того чтобы «одернуть и побудить» Киев к реализации минских договоренностей, фактически подталкивает его к продолжению «провальной политики» Петра Порошенко, «не скрывавшего планов силой решить проблему Донбасса».

В то же время в МИДе признались, что позитивно восприняли разведение сил и средств сторон в станице Луганской. По мнению ведомства, Киев «после длительной проволочки» продемонстрировал «практический шаг» по осуществлению договоренностей, достигнутых ранее в нормандском формате. «Это событие наглядно подтвердило, что при наличии желания Киев способен выполнять взятые на себя обязательства в рамках процесса урегулирования», — заявил МИД.