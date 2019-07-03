В Тунисе подозреваемый в терроризме устроил взрыв в окружении полицейских

В Тунисе подозреваемый в терроризме устроил взрыв в окружении полицейских

Власти утверждают, что мужчина готовил нападение, а взрыв спровоцировали сами сотрудники сил правопорядка

Фото: Riadh Dridi / AP

В столице Туниса произошел взрыв. Как сообщает агентство Reuters, его устроил некий мужчина, которого окружили сотрудники полиции. Отказавшись сдаваться, он привел в действие взрывное устройство.

Радиостанция Mosaique приводит другие причины взрыва. По ее данным полицейские действительно окружили подозреваемого. Зная о том, что он носит с собой пояс со взрывчаткой, они решили избежать лишних жертв и выстрелили в мужчину. В результате этого и произошел взрыв.

В МВД Туниса указывают, что помимо террориста никто не пострадал.

Погибшим оказался находившийся в розыске гражданин Туниса Айман бен Хабиб, который является членом группировки, готовившей теракты на территории страны.

27 июня в столице Туниса произошли два взрыва, целью которых были сотрудники силовых ведомств. В результате нападения, ответственность за которое на себя взяла группировка «Исламское государство» (запрещенная в России), погиб один полицейский, девять человек пострадали.

Россиян среди раненых в результате теракта не было.