МИД и Генпрокуратура получат право включать СМИ в реестр иноагентов

Депутаты предложили передать МИД и Генпрокуратуре право вносить то или иное издание в реестр СМИ — иностранных агентов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Генпрокуратура и МИД могут получить право принимать решения о включении СМИ в реестр иностранных агентов. Такое предложение содержится в тексте поправок, предложенных депутатами Госдумы ко второму чтению законопроекта о СМИ — иностранных агентах, сообщает «РИА Новости».

«Решение о включении в реестр иностранных средств массовой информации... принимается Генеральной прокуратурой РФ по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений РФ», — говорится в тексте законопроекта.

Также по согласованию с МИД генпрокуратурой будет будет приниматься и решение об исключении из реестра СМИ — иностранных агентов.

Поправки в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и связи», обязующие иностранные медиа, которые признаны иностранными агентами, регистрировать юридическое лицо на территории России, а также позволяют Роскомнадзору блокировать их за несоблюдение закона, были внесены в Госдуму в декабре 2017 года. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению.

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