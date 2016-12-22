В Госдуме предложили признавать журналистов иностранными агентами

Комитет Госдумы по информационной политике 3 июля собирается одобрить поправки в закон о СМИ — иностранных агентов, которые позволят записывать в их число журналистов, сотрудничающих с такими СМИ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на депутатов и сотрудников аппарата Госдумы.

Авторами поправок, которые подготовлены ко второму чтению, выступили председатель комитета по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия») и зампред нижней палаты Петр Толстой («Единая Россия»).

Согласно проекту поправок, предлагается признавать иностранными агентами любую структуру или человека не только за распространение материалов СМИ-агентов, но и если они за деньги участвуют в создании этих материалов. На таких «вторичных» агентов предложено распространять требования закона о некоммерческих организациях (маркировка материалов, ежегодный аудит и отчет о деятельности раз в полгода).

Параллельно из проекта исчезло требование о том, чтобы любые репосты информации СМИ-агентов содержали указание на их статус. Также депутаты исключили требование о возможности без суда блокировать любые сайты, распространяющие такие материалы без этого предупреждения.

Помимо этого, проект поправок предлагает забрать у Минюста полномочия решать, кого включить в реестр, и передать их Генпрокуратуре по согласованию с МИДом. Вести реестр СМИ-иностранных агентов по-прежнему будет Минюст, следует из поправок к закону.

«Мы, насколько это возможно, вывели из-под удара тех, кто бездумно репостит информацию СМИ — иностранных агентов», — заявил изданию Толстой. Самое главное, объяснил он, что автоматически включать в реестр за получение денег из-за рубежа не будут. Кроме этого потребуется решение двух «взаимонезависимых органов — Генпрокуратуры и МИДа», добавил депутат.

По информации издания, принять законопроект во втором чтении планируется на следующей неделе.