На Украине не исключили участие Зеленского в саммите G7 онлайн

Физическое участие Зеленского в предстоящем 13–15 июня саммите G7 в Италии под вопросом, заявил его пресс-секретарь. Президент Украины однозначно примет в нем участие, но, возможно, онлайн

Владимир Зеленский (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в предстоящем в середине июня саммите стран «Большой семерки» онлайн, без личного визита в Италию. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

Он отметил, что участие Зеленского в международных мероприятиях не анонсируется и не подтверждается по соображениям безопасности, а также из-за того, что иногда зарубежные визиты приходится отменять в последний момент. «В этом случае я тоже, к сожалению, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что президент именно физически примет участие в саммите G7. Но в любом случае онлайн или физически участие будет, это несомненно», — сказал Никифоров.

Ранее участие Зеленского в саммите, который пройдет 13–15 июня в итальянской Апулии, подтверждала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Также, по данным газеты Financial Times, США близки к подписанию двустороннего пакта о безопасности с Украиной. Ожидалось, что американский президент Джо Байден и Зеленский подпишут соответствующие документы на полях саммита «Группы семи» G7 в Италии.

В G7 входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония, а также Европейский союз.

На встречу также были приглашены по крайней мере около 15 стран и международных организаций, отметила Мелони.

В первый раз Зеленский принял участие в саммите лидеров «Большой семерки» в мае 2023 года в Хиросиме. Тогда тоже сообщалось о возможности принять участие во встрече онлайн, однако украинский президент приехал на нее лично.