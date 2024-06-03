Коалиция Вучича заявила о победе в 85 из 89 муниципалитетов, включая столичный

Коалиция Вучича заявила о победе в 85 из 89 муниципалитетов Сербии

Коалиция «Александар Вучич — Сербия завтра» одержала «чистую и убедительную победу» на муниципальных выборах, заявил председатель входящей в объединение Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич.

По его словам, коалиция побеждает в 85 из 89 городов и муниципалитетов, в том числе в Белграде, где выборы состоялись повторно из-за митингов оппозиции.

Объединение не смогло одержать победу только в городах Тутин, Бачка-Топола, Сента и Канижа. «Повторяю, [победа] во всех муниципалитетах, кроме этих четырех, что естественно, потому что там такая структура населения, которая всегда определяла несколько иной политический расклад на местном уровне», — сказал Вучевич (цитата по ТАСС).

Выборы в муниципалитетах Сербии прошли 2 июня. Предварительные результаты Центральная избирательная комиссия огласит 3 июня не позднее 20:00.

Повторные выборы в Белграде произошли после нескольких месяцев протестов, последовавших за парламентскими и частичными местными выборами 17 декабря. Согласно официальным данным, правящая партия тогда получила 46,75% голосов, основная оппозиционная сила «Сербия против насилия» (СПН) — 23,66%. Наблюдатели и оппозиционные политики еще до оглашения результатов обвинили правительство в фальсификациях и нападениях на независимых наблюдателей.

Как отмечает Reuters, в Белграде проживает около 20% из 6,7-миллионного населения Сербии, а должность мэра считается четвертой по важности в стране после президента, премьер-министра и спикера парламента.