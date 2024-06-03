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Политика ,  
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Пекин заявил о вербовке MI6 супружеской пары чиновников из Китая

Министерство госбезопасности Китая: MI6 завербовала двух китайских чиновников
Чиновника завербовали, когда он проходил обучение в Великобритании, позднее он привлек к работе свою жену по настоянию британской разведки, заявили в Пекине. Обоих супругов задержали
Штаб-квартира MI6 в Лондоне
Штаб-квартира MI6 в Лондоне (Фото: Jan Woitas / DPA / picture-alliance)

Служба внешней разведки Соединенного Королевства MI6 завербовала супружескую пару чиновников из центральных государственных органов Китая. Об этом сообщило китайское Министерство госбезопасности, передает Global Times.

В ведомстве рассказали, что в 2015 году чиновник по фамилии Ван подал заявку на участие в программе обмена для обучения в Великобритании. MI6 поспособствовала, чтобы заявление одобрили в кратчайшие сроки, учитывая его статус, считают в министерстве.

Когда Ван прибыл в Великобританию, сотрудники национальной разведки стали уделять ему повышенное внимание, предоставляя, к примеру, приглашения на обеды и экскурсии. Таким образом спецслужбы страны стремились узнать о слабостях и увлечениях чиновника, полагают в Пекине.

По версии китайских спецслужб, в MI6 заключили, что Ван отличается сильной тягой к деньгам. Поэтому сотрудники ведомства, выдавая себя за выпускников учебного заведения, подружились с ним в кампусе и предложили ему работу, связанную с консультированием, на неполный рабочий день с высокой оплатой. Ван согласился и стал давать платные консультации.

Вана постепенно вовлекали в работу, причем выплаты были выше гонораров за консультации. Впоследствии у чиновника возникли подозрения, но он продолжил работу.

Когда британская разведка сочла, что нужный уровень взаимодействия достигнут, Вану представили сотрудников MI6. Спецслужбы попросили его оказать услуги напрямую британскому правительству в обмен на более высокое вознаграждение и гарантии безопасности.

Ван согласился, MI6 подготовила его как шпиона и направила обратно в Китай для сбора разведданных. Параллельно разведка убеждала чиновника завербовать жену, которая также работала с конфиденциальными данными. В итоге женщина также подключилась к работе.

Супружескую пару впоследствии раскрыли и задержали. Оба чиновника были допрошены, их дело продолжают расследовать.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Китай вербовка MI6 внешняя разведка Великобритания
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