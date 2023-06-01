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Пригожин ответил на приглашение Делимханова встретиться и «решить вопрос»

Евгений Пригожин ответил на приглашение депутата Делимханова встретиться и «решить вопрос»
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Елена Копылова / РИА Новости)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что не видит ничего предосудительного в своих словах об отряде специального назначения «Ахмат», а его телефоны известны всем участникам дискуссии. Комментарий Пригожина опубликован в телеграм-канале его пресс-службы.

Так Пригожин ответил на призыв депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова «обозначить время и место», чтобы Пригожину «объяснили, что непонятно».

«На всякий случай, для того чтобы избежать каких-то двусмысленностей, это два видео, в которых абсолютно четко, слово в слово, в видеоформате — что я говорил о подразделениях «Ахмат» во время своей поездки. Не вижу ничего предосудительного», — ответил Пригожин на вопрос о словах Делимханова.

«А что касается моего местоположения. То все участники этой дискуссии прекрасно знают мои в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться», — продолжил основатель ЧВК «Вагнер».

Поводом для публичного обмена репликами стали слова Пригожина о том, что подразделение «Ахмат» способно освободить отдельные населенные пункты, но у него нет задачи «освободить всю ДНР». «И [глава Чечни Рамзан] Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать», — уточнил основатель «Вагнера» 31 мая.

На эти слова ответили сразу несколько представителей Чечни. Депутат Адам Делимханов заявил, что спецназ «Ахмат» всегда выполняет все задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим, а если Пригожин не понимает этого, «то и не должен».

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«Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место и время, мы тебе объясним — это раз. Во-вторых, ты стал уже блогером и на весь мир кричишь и орешь, что у вас только проблемы, что нет боеприпасов и прочего», — продолжил депутат.

Он призвал Пригожина прекратить «болтать, кричать, орать». Говори место, где увидимся, как говорил Рамзан Ахматович, и мы лицом к лицу любой вопрос решим», — заключил Делимханов.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов, в свою очередь, обвинил Пригожина в создании «панических настроений» среди россиян и тоже предложил ему встретиться и поговорить «как мужчина с мужчиной». «Мне непонятно, чего ты добиваешься. Не забывай, Женя, благодаря кому у тебя частная военная компания, самолеты, вертолеты, 50 тыс. бойцов», — сказал Даудов.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов подчеркнул, что его подразделения в состоянии выполнить любую поставленную задачу, в том числе полностью занять территорию ДНР. «Вместе с тем считаю важным отметить, что если отношение друг к другу было братским, то нужно придерживаться этого до конца. А не пытаться тыкать пальцем и делать какие-то движения. Поэтому оставьте спецназ «Ахмат» в покое. Не надо пытаться его оценивать», — заявил Алаудинов.

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Евгений Пригожин Адам Делимханов ЧВК Вагнер Военная операция на Украине
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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