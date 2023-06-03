Доля расходов на оборону в США упадет ниже 3% впервые с холодной войны

Несмотря на увеличение оборонного бюджета, с учетом инфляции его доля в общем бюджете сократится, отмечает издание. Об этом заявляли и республиканцы, которые критиковали сделку с Белым домом по лимиту американского госдолга

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Доля расходов США на оборону в результате согласования закона о потолке американского госдолга может сократиться ниже 3% ВВП впервые с окончания холодной войны в 1990-х, пишет The Wall Street Journal.

Договоренности, достигнутые Белым домом и республиканцами по лимиту госдолга, предусматривают увеличение общих расходов на оборону в 2024 году примерно на 3%, до $886 млрд. В реальности с учетом инфляции это означает их снижение, пишет издание.

Палата представителей и сенат конгресса США уже приняли закон, который приостанавливает действие потолка американского госдолга, достигнутого в январе ($31,4 трлн), до 1 января 2025 года, и теперь его должен подписать президент Джо Байден.

Обсуждение условий, при котором контролируемая Республиканской партией палата представителей одобрит соглашение по лимиту, продолжалось между ее спикером Кевином Маккарти и Белым домом несколько недель. Республиканцы требовали сокращения расходов в обмен на повышение потолка, а Белый дом выступал за увеличение лимита без каких-либо условий.

О достижении договоренностей было объявлено 3 июня, что, по словам Байдена, позволило избежать «экономического коллапса». Минфин ранее предупреждал, что из-за нерешенного вопроса о лимите США могут допустить дефолт уже в начале лета.

Politico писала, что республиканцы, критиковавшие военный бюджет как слишком маленький, оказались перед дилеммой: поддержать сделку, которая ограничивает другие расходы, или сорвать ее за несколько дней до потенциального дефолта. Отдельные «ястребы» из Республиканской партии выступали резко против договоренности в таком виде. Например, сенатор Линдси Грэм призывал поднять лимит на три месяца, чтобы продолжить обсуждение вопроса о финансировании обороны.

«Нам нужно было еще больше сократить расходы, не связанные с обороной, а тем временем мы принимаем оборонный бюджет Байдена, что на самом деле является сокращением», — отмечал республиканец, член палаты представителей от Флориды Майкл Вальц.

Скрипя зубами большая часть республиканцев поддержала сделку, полагаясь на возможность пополнения оборонного бюджета за счет экстренного финансирования, пишет издание. Возможность такой схемы выделения средств на военные нужды допускал и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, пишет Bloomberg. «Я думаю, если бы мы потребовали больше, это, вероятно, остановило бы всю сделку», — сказал республиканец, член палаты представителей от Небраски Дон Бэкон.