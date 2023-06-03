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Суд вернул на работу 37 уволенных сотрудников московского метро

На работу суд вернул 37 сотрудников метро Москвы, регистрировавшихся на сайте Навального
Весной 2021 года профсоюз метро Москвы сообщил о массовых увольнениях работников — они регистрировались на сайте в поддержку Навального, данные с которого позже утекли в Сеть. 37 сотрудников восстановили в должности через суд
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР) совместно с профсоюзом столичного метрополитена за два года помогли вернуть работу 37 сотрудникам, уволенным за нарушение трудового законодательства. Об этом «Коммерсанту» сообщил президент КТР, член президентского Совета по правам человека Борис Кравченко.

О массовых увольнениях сотрудников московского метро профсоюз подземки сообщал весной 2021 года. Сотрудники жаловались, что их вызывают к начальству и вынуждают уйти «одним днем» по соглашению сторон. Тех, кто отказывался, увольняли с нарушением трудового законодательства — например, оформляя как прогульщиков. За две недели как минимум 50 человек лишились работы, сообщал профсоюз.

По словам главы территориального профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николая Гостева, часть уволенных были уверены, что реальная причина — в их политической позиции. Все они регистрировались на сайте в поддержку оппозиционера Алексея Навального, данные с которого позже утекли в сеть. «Все указывало на то, что были списки «сверху», от руководства метрополитена», — отметил Гостев.

Он рассказал «Коммерсанту», что «часть уволенных по политическим причинам — ветераны метрополитена, которых ну никак нельзя обвинить в нелояльности». Как отметил Кравченко, люди, которые занимались этими увольнениями, не скрывали, что они связаны с тем, что «работники оказались в неких неблагонадежных списках и группах». Глава профсоюза полагает, что реальное число уволенных могло доходить до 200 человек, но судиться с метрополитеном решились лишь 42.

В пресс-службе метрополитена сообщили газете, что «в 2021 году было уволено по причине нарушения трудового законодательства более 37 человек, статистика восстановлений не отличается от аналогичной статистики за любой другой период». На вопросы о судах с бывшими работниками там не ответили.

Навальный находится в колонии с февраля 2021 года. Тогда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Изначально оппозиционер отбывал наказание в колонии общего режима в Покрове и должен был выйти на свободу летом 2023 года. Но в июне 2022 года вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому оппозиционер получил девять лет строгого режима. После этого его перевели в ИК строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.

С тех пор против оппозиционера завели дела о создании и участии в экстремистском сообществе и о призывах к терроризму и реабилитации нацизма. Ни по одному из предъявленных ему обвинений Навальный вину не признает, называя их политическими.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
профсоюз Московский метрополитен суд Алексей Навальный
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