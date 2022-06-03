Киргизия обвинила военных Таджикистана в применении минометов на границе

Группа военных Таджикистана незаконно пересекла условную линию границы, заявили в Киргизии. Перестрелка началась в Баткенском районе

Фото: Эламан Карымшаков / Sputnik / РИА Новости

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, во время которой таджикские военные применили минометы, со ссылкой на погранслужбу Госкомитета национальной безопасности Киргизии передает 24.kg.

Как утверждают киргизские власти, таджикские военные незаконно пересекли условную линию границы и прошли на территорию Киргизии. Погранотряд обнаружил их в районе местности Булак-Башы в Баткенском районе.

Требования покинуть территорию таджикские военные проигнорировали и открыли огонь, заявили в погранслужбе. Завязалась перестрелка, в ходе которой они «применили минометы».

По предварительным данным, раненых и пострадавших со стороны Киргизии нет. Стороны провели телефонные переговоры, но, несмотря на достигнутые договоренности, перестрелка продолжилась, заявили власти республики, призвав «таджикских коллег немедленно прекратить ведение боевого огня». Власти Таджикистана инцидент пока не комментировали.

Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет 970 км. По 460 км договоренностей нет, в связи с чем периодически возникают конфликты, когда оба государства заявляют свои претензии на тот или иной участок.

Очередное обострение на киргизско-таджикской границе продолжается с конца января: тогда в ходе перестрелки между пограничниками погибли двое и пострадали шесть военных из Таджикистана, еще восемь военных со стороны Киргизии были ранены.

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После этого Таджикистан и Киргизия договорились прекратить огонь и отвести дополнительных сил и средств, стянутые к границе. Несмотря на это, периодические перестрелки на границе продолжились.