Комиссия Госдумы предложила перенести заседания 7 и 16 мая на 10 и 13 мая

В Думе предложили перенести заседания в день и после инаугурации Путина

Думский комитет по регламенту предложил поправки в порядок работы депутатов: отменить заседания 7 и 16 мая и провести дополнительные 10 и 13 мая. На 7 мая запланирована инаугурация Путина, кабмин должен будет сложить полномочия

Фото: Олег Яковлев / РБК

Комиссия Госдумы по регламенту предложила отменить пленарные заседания 7 и 16 мая, соответствующий проект постановления опубликован в базе данных нижней палаты.

Вместо этого депутаты хотят провести дополнительные заседания 10 и 13 мая. 12 мая, воскресенье, комиссия предложила считать «днем работы в комитетах Госдумы».

С чем связаны предлагаемые поправки в порядок работы депутатов, в документе не уточняется.

7 мая пройдет инаугурация Владимира Путина, который победил на выборах президента, прошедших 15–17 марта (по данным ЦИК, он набрал 87,28% голосов). Это будет его пятая церемония вступления в должность главы государства. В Кремле говорили, что мероприятие пройдет в соответствии с протоколом, но с «определенными нюансами».

Согласно ст. 116 Конституции, правительство во главе с председателем слагает полномочия перед вновь избранным президентом. В соответствии с Основным законом президент назначает председателя правительства, его заместителей и федеральных министров после их утверждения Госдумой (главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД назначаются после консультаций с Советом Федерации).

Госдума может рассмотреть вопрос о назначении председателя правительства 8 мая, писало ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник. Совфед должен рассмотреть внесенные президентом кандидатуры по силовому блоку в семидневный срок.