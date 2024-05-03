В Думе предложили перенести заседания в день и после инаугурации Путина
Комиссия Госдумы по регламенту предложила отменить пленарные заседания 7 и 16 мая, соответствующий проект постановления опубликован в базе данных нижней палаты.
Вместо этого депутаты хотят провести дополнительные заседания 10 и 13 мая. 12 мая, воскресенье, комиссия предложила считать «днем работы в комитетах Госдумы».
С чем связаны предлагаемые поправки в порядок работы депутатов, в документе не уточняется.
7 мая пройдет инаугурация Владимира Путина, который победил на выборах президента, прошедших 15–17 марта (по данным ЦИК, он набрал 87,28% голосов). Это будет его пятая церемония вступления в должность главы государства. В Кремле говорили, что мероприятие пройдет в соответствии с протоколом, но с «определенными нюансами».
Согласно ст. 116 Конституции, правительство во главе с председателем слагает полномочия перед вновь избранным президентом. В соответствии с Основным законом президент назначает председателя правительства, его заместителей и федеральных министров после их утверждения Госдумой (главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД назначаются после консультаций с Советом Федерации).
Госдума может рассмотреть вопрос о назначении председателя правительства 8 мая, писало ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник. Совфед должен рассмотреть внесенные президентом кандидатуры по силовому блоку в семидневный срок.
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