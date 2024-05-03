 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

В Думе предложили перенести заседания в день и после инаугурации Путина

Комиссия Госдумы предложила перенести заседания 7 и 16 мая на 10 и 13 мая
Сюжет
Выборы президента России
Думский комитет по регламенту предложил поправки в порядок работы депутатов: отменить заседания 7 и 16 мая и провести дополнительные 10 и 13 мая. На 7 мая запланирована инаугурация Путина, кабмин должен будет сложить полномочия
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Комиссия Госдумы по регламенту предложила отменить пленарные заседания 7 и 16 мая, соответствующий проект постановления опубликован в базе данных нижней палаты.

Вместо этого депутаты хотят провести дополнительные заседания 10 и 13 мая. 12 мая, воскресенье, комиссия предложила считать «днем работы в комитетах Госдумы».

С чем связаны предлагаемые поправки в порядок работы депутатов, в документе не уточняется.

Кремль рассказал об «определенных нюансах» в церемонии инаугурации Путина
Политика
Владимир Путин

7 мая пройдет инаугурация Владимира Путина, который победил на выборах президента, прошедших 15–17 марта (по данным ЦИК, он набрал 87,28% голосов). Это будет его пятая церемония вступления в должность главы государства. В Кремле говорили, что мероприятие пройдет в соответствии с протоколом, но с «определенными нюансами».

Согласно ст. 116 Конституции, правительство во главе с председателем слагает полномочия перед вновь избранным президентом. В соответствии с Основным законом президент назначает председателя правительства, его заместителей и федеральных министров после их утверждения Госдумой (главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД назначаются после консультаций с Советом Федерации).

Госдума может рассмотреть вопрос о назначении председателя правительства 8 мая, писало ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник. Совфед должен рассмотреть внесенные президентом кандидатуры по силовому блоку в семидневный срок.

Стала известна дата визита Путина в Китай

Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео

В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину

Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться

США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники

В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров

Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США

В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею

Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Госдума Депутаты инаугурация Владимир Путин заседание правительство России
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Совфеде назвали дату инаугурации Владимира Путина
Политика
В России выпустят почтовые марки по случаю инаугурации Путина
Общество
Глава Татарстана сообщил об инаугурации Путина 7 мая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 16:44
ПСБ расширил преимущества карты для ветеранов боевых действий Пресс-релиз, 19:11
Приговор экс-главе Binance и волатильность рынка. Главные события недели Крипто, 19:08
La Repubblica узнала о планах Италии передать Украине ЗРК SAMP Политика, 19:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:06
В Думе предложили перенести заседания в день и после инаугурации Путина Политика, 19:00
Maersk возобновила ликвидацию российского бизнеса Бизнес, 18:44
Москва выставила на торги деревянный купеческий дом 1906 года постройки Недвижимость, 18:36
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Армия Эстонии предложила соседям задуматься о блокаде Балтики для России Политика, 18:26
Рублев впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» в Мадриде Спорт, 18:23
Кэмерон назвал последствия возможной отправки войск на Украину Политика, 18:18
На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за заморозков Общество, 18:07
СК возбудил уголовное дело из-за сожжения Нового Завета в Ставрополье Общество, 17:57
Мэр Орска пообещал восстановить смытую дамбу до зимы Общество, 17:46
Чемпион КХЛ подписал контракт с рекордсменом Белоруссии и МХЛ Спорт, 17:46