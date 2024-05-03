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Военная операция на Украине ,  
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Осужденный за убийства в Чечне спецназовец погиб в зоне военных действий

Осужденный за убийства в Чечне офицер ГРУ Ульман погиб в зоне военных действий
Сюжет
Военная операция на Украине
Ульман был заочно осужден на 14 лет колонии за расстрел жителей Чечни в 2002 году. Спецназовец заявлял, что действовал по приказу командования. Он исчез перед вынесением приговора. Обстоятельства его смерти не уточняются
Эдуард Ульман
Эдуард Ульман (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Бывший командир группы спецназа ГРУ капитан Эдуард Ульман, которого в 2007 году заочно осудили за убийства мирных жителей Чечни, погиб в хоне военных действий на Украине. Об этом сообщает издание «Новая Бурятия» со ссылкой на экс-руководителя союза военнослужащих «Защита» Сергея Семанчука, который занимался делом Ульмана.

Смерть Ульмана подтвердила руководитель улан-удэнского отделения организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова, мать офицера спецназа ГРУ Анатолия Коробенкова (он ранее был сослуживцем Ульмана). «Он был на территории Украины и воевал на стороне России, это точно. Несмотря на то что его осудили, все равно он принял решение защищать свою родину», — сказала она «Ридусу».

При каких обстоятельствах погиб Ульман и когда он попал в зону военных действий, не уточняется.

РБК обратился за комментарием к Коробенковой.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Уголовное дело в отношении капитана ГРУ Ульмана было заведено в 2002 году. В январе того года в Шатойском районе Чечни разведгруппа 641-го отряда спецназа под командованием Ульмана открыла огонь по автомобилю «УАЗ» и убила местного жителя. Вслед за тем, получив приказ из штаба, военнослужащие расстреляли еще пять человек, находившихся в машине. Несколько дней спустя по этому делу были арестованы четверо человек: Ульман, его бывшие подчиненные лейтенант Александр Калаганский и прапорщик Владимир Воеводин, а также майор Алексей Перелевский. Последний передал Ульману приказ о расстреле чеченцев.

В мае 2004 года фигурантам вынесли оправдательный приговор: присяжные признали спецназовцев невиновными, посчитав, что они выполняли приказ командования. Гособвинение и представители потерпевших направили жалобы в Верховный суд, и в августе того же года приговор отменили, дело направили на новое рассмотрение.

В июне 2007 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил Ульмана к 14 годам лишения свободы. Трое других фигурантов получили от девяти до 12 лет колонии. В зале суда находился только Перелевский, а остальных объявили в розыск, они пропали перед вынесением приговора. Сам капитан ГРУ называл обвинения незаконными, настаивая, что выполнял приказ.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Виктория Хабарова
Военная операция на Украине спецназ Чечня приговор убийство
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