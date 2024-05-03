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Политика ,  
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США увидели угрозу в китайских плавучих АЭС

Госдеп США и генерал Акилино предупредили об угрозах от китайских плавучих АЭС
Китай намерен построить несколько плавучих АЭС для поддержки своих территориальных претензий к соседям, это увеличивает военные риски, указал американский адмирал. Сейчас единственная в мире плавучая АЭС находится в России
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Китай приближается к завершению разработок по строительству плавучих атомных электростанций, которые могли бы питать военные объекты на спорных территориях в Южно-Китайском море, такая перспектива подорвет региональную безопасность и стабильность. Об этом предупредил возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование США адмирал Джон Акилино, передает Washington Post.

«Планируемое использование Китаем плавучих атомных электростанций может иметь потенциальные последствия для всех стран региона», — пояснил адмирал.

Собеседник издания в Госдепартаменте пояснил: обеспокоенность связана с тем, что чем ближе Китая подходит к развертыванию плавучих АЭС, тем быстрее он сможет их использовать для угрожающих США действий. Он напомнил о «давних территориальных и морских спорах в этом районе», и отметил, что также остаются вопросы, касающиеся «реализации существующих механизмов ядерной безопасности, которые еще предстоит решить». По оценке Вашингтона, до развертывания Пекином своих разработок остается еще несколько лет.

В мире существует пока только одна плавучая АЭС — в России. Станцию «Академик Ломоносов» начали эксплуатировать в декабре 2019 года, она оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые могут обеспечивать электроэнергией населенный пункт с численностью населения около 100 тыс. человек.

Целями работы плавучей АЭС в «Росэнергоатоме» называют замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС, действующей с 1974 года, и Чаунской ТЭЦ, которой уже более 70 лет, а также обеспечение энергией основных горнодобывающих компаний, расположенных на западной Чукотке в Чаун-Билибинском энергоузле.
 

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Фото:Win McNamee / Getty Images

Китай начал проектировать плавучие атомные энергореакторы в 2010 году, спустя шесть лет официальная газета правительства Global Times анонсировала размещение 20 реакторов в Южно-Китайском море для поддержки коммерции, разведки нефти и опреснения морской воды.

В той же статье упоминалось и военное применение плавучих АЭС, указывая, что каждый остров и риф в Южно-Китайском море в паре с плавучей атомной платформой будет сравним с «атомным авианосцем <…> оснащенным боевыми самолетами и ракетными комплексами», что перевесит военный потенциал США в регионе.

Первоначально Китай планировал запустить свою первую плавучую АЭС в 2021 году, но из-за выявленных проблем и замечаний регуляторов по поводу безопасности спуск на воду отложили.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай США АЭС
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