ТВЦ показал новые кадры удара беспилотника по Кремлю

Телеканал ТВЦ опубликовал кадры с камеры наблюдения, на которых с нового ракурса виден момент атаки беспилотника на Кремль в ночь на 3 мая. Кадры сняты со стороны Большого Москворецкого моста

Об атаке на Кремль с помощью двух беспилотников ранее сообщили в пресс-службе президента. В атаке участвовало два беспилотника, их удалось вывести из строя, указали в пресс-службе. Во время атаки никто не пострадал. Пресс-служба Кремля обвинила в атаке «киевский режим». Власти Украины причастность к инциденту опровергают.