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Норвегия расширила разведку газа на фоне отказа от российского сырья

Норвегия расширит разведку ресурсов в Арктике для замены российских нефти и газа
Власти Норвегии стимулируют нефтегазовые компании интенсифицировать разведку и добычу углеводородов в Баренцевом море. После ухода России с европейского рынка именно Норвегия стала крупнейшим поставщиком нефти и газа в ЕС
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Крупнейшие нефтегазовые компании Норвегии интенсифицируют разведку месторождений в Арктике и к этому их подталкивает правительство страны, пишет Bloomberg. Причина — в стремлении закрепить за Норвегией статус крупнейшего поставщика углеводородов на европейский рынок, который страна завоевала после отказа Европы от российского сырья.

Два основных района добычи у берегов Норвегии расположены в Северном и Баренцевом морях. По оценкам, которые приводит Bloomberg, в Баренцевом море содержится более 60% неразведанных углеводородных ресурсов королевства. Несмотря на то что арктические воды считались перспективными, разведка ресурсов там проводилась ограниченно, а разработку месторождений тормозила нехватка инфраструктуры.

Как пишет Bloomberg, военные действия на Украине изменили все. Норвегия стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу. На Осло оказывается постоянное давление, поскольку от него ожидают увеличения поставок топлива на фоне разрыва энергетических связей с Москвой.

«Статус-кво — это не вариант. Даже если мы хотим просто сохранить уровень производства, мы должны вести больше изыскательских работ, мы должны находить больше», — заявил агентству Торгер Род, главный исполнительный директор компании Var Energi ASA, специализирующейся на добыче в Баренцевом море.

Об увеличении объемов добычи углеводородов на фоне отказа от российских ресурсов власти страны сообщили летом прошлого года. Министерство энергетики согласовало пересмотр разрешений на разработку месторождений Тролль, Джина Крог, Дува, Осеберг, Асгард и Миккель. Доходы Осло от продажи энергоресурсов в прошлом году значительно возросли: налог на нефть составил 884 млрд норвежских крон ($82,4 млрд) — в три раза больше, чем в 2021 году. Часть нефтяных сверхдоходов страна пообещала направить на помощь Украине. 

В начале марта старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс заявил, что Норвегия не сможет заменить Россию на энергетическом рынке в Европе. 

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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