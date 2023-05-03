В Турции допустили прекращение поставок по зерновому коридору

Поставки могут прекратиться после окончания срока действия зерновой сделки, если стороны не добьются результатов на переговорах в Стамбуле, заявил представитель Эрдогана Ибрагим Калын. Встреча делегаций запланирована на 5 мая

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Поставки по зерновому коридору могут прекратиться 18 мая, если стороны сделки на встрече в Стамбуле не добьются результатов, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает CNN Türk.

Переговоры делегаций России, Украины и Турции по зерновой сделке пройдут 5 мая. В тот же день в Москве состоятся консультации между Россией и ООН по выполнению меморандума о доступе российских удобрений и сельхозпродукции на мировой рынок. Российская сторона объясняет отсутствием подвижек в этой сфере свое нежелание продлевать соглашение. К продлению черноморской инициативы призывают страны Запада и Украина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об «очень скромных» поводах для оптимизма в вопросе продления зерновой сделки. Он заверил, что Москва не будет делать чего-либо, что будет противоречить ее интересам.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал претензии российских властей обоснованными. При этом, по его мнению, действие сделки должно продолжаться.