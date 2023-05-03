Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 87,66 (-0,72) Инвестиции, 02 мая, 16:19 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 79,96 (-0,55) Инвестиции, 02 мая, 16:19
Папа римский встретился с главой отдела внешних связей РПЦ Политика, 13:40
Зеленский приехал в Финляндию Политика, 13:35
Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ пройдет «не в один день» Политика, 13:31
В Турции допустили прекращение поставок по зерновому коридору Политика, 13:29
В Бразилии чемпиона Игр отстранили за опрос про стрельбу в президента Спорт, 13:27
Чем известен осужденный в Белоруссии экс-главред Nexta Протасевич Политика, 13:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:16
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
iPad и монитор. Стало известно, какие гаджеты Apple назвала устаревшими Life, 13:15
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 13:10
Захарова ответила на слова папы римского о секретной миссии по Украине Политика, 13:08
Агент Шведа рассказал о состоянии баскетболиста после нападения Спорт, 13:07
Жилье на отпуск: сколько стоит арендовать дом на Черном море Недвижимость, 12:59
Российская авиация уничтожила резервы ВСУ у Авдеевки Политика, 12:56
В Мариуполе начали ездить трамваи Политика, 12:53
Военная операция на Украине ,  
0 

В Турции допустили прекращение поставок по зерновому коридору

Представитель Эрдогана: поставки зерна прекратятся, если встреча 5 мая не даст результатов
Поставки могут прекратиться после окончания срока действия зерновой сделки, если стороны не добьются результатов на переговорах в Стамбуле, заявил представитель Эрдогана Ибрагим Калын. Встреча делегаций запланирована на 5 мая
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Поставки по зерновому коридору могут прекратиться 18 мая, если стороны сделки на встрече в Стамбуле не добьются результатов, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает CNN Türk.

Переговоры делегаций России, Украины и Турции по зерновой сделке пройдут 5 мая. В тот же день в Москве состоятся консультации между Россией и ООН по выполнению меморандума о доступе российских удобрений и сельхозпродукции на мировой рынок. Российская сторона объясняет отсутствием подвижек в этой сфере свое нежелание продлевать соглашение. К продлению черноморской инициативы призывают страны Запада и Украина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об «очень скромных» поводах для оптимизма в вопросе продления зерновой сделки. Он заверил, что Москва не будет делать чего-либо, что будет противоречить ее интересам.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал претензии российских властей обоснованными. При этом, по его мнению, действие сделки должно продолжаться.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Зерновая сделка
Материалы по теме
Кремль заявил, что не обсуждает расширение зерновой сделки
Политика
Консультации России и ООН по зерновой сделке пройдут 5 мая в Москве
Политика
Песков сравнил с шагреневой кожей время на обсуждение зерновой сделки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter