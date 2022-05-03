Совбез ООН проведет следующее заседание по Украине 5 мая
5 мая Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет новое заседание по Украине, следует из программы работы, опубликованной на сайте ООН.
В мае в Совбезе председательствуют США.
В начале марта президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Россию исключили из Совета безопасности ООН из-за совершенных ею «военных преступлений». Но члены Совбеза, в частности Великобритания и США, отмечали, что это невозможно.
В Белом доме заявляли, что «не видят такой возможности», представитель Лондона в ООН Барбара Вудворд указывала, что для этого «нет оснований». Постпред России при ООН Василий Небензя пояснял, что исключение страны из СБ ООН не предусмотрено уставом организации.
Зеленский в начале апреля повторно выступил за исключение России из Совбеза. Если это невозможно, то в качестве альтернативы украинский президент предложил СБ «переформатироваться» или «самораспуститься».
7 апреля Россию временно исключили из другой структуры ООН — Совета по правам человека. На заседании Генассамблеи за это решение проголосовали 93 страны. С данной инициативой выступили США.
Россия приняла решение выйти из совета досрочно. Постпред страны при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что «современный СПЧ монополизирован одной группой государств, которая не брезгует использовать его в своих конъюнктурных целях».