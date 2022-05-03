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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении украинских «Точки-У», «Осы» и «Града»

Вид на здание Министерства обороны РФ
Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российские войска с помощью высокоточных ракет уничтожили близ населенных пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск три украинских радиолокационных станции подсвета и наведения зенитных ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс «Точка-У», зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», а также три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», сообщили в Минобороны.

У населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха также выведены из строя четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

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