В Думу внесли проект о статусе ветерана для силовиков в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о предоставлении статуса ветеранов боевых действий силовикам, участвовавшим в отражении вторжения в Курской области. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Согласно предлагаемым поправкам в закон «О ветеранах», статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий смогут получить военнослужащие, в том числе уволенные в запас, а также представители органов внутренних дел, войск национальной гвардии, противопожарной службы, учреждений и структур уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, прокуроры и сотрудники Следственного комитета.

Статус ветерана боевых действий предлагается присваивать тем, кто выполнял задачи по защите государственной границы России, а также участвовал в противодействии вооруженным провокациям на приграничных территориях, в том числе в районах, прилегающих к зонам проведения специальной военной операции.

Статус инвалида боевых действий предлагается предоставлять тем бойцам, кто получил инвалидность в результате ранений, контузий, увечий или заболеваний, возникших при выполнении этих задач.

Перечень территорий России, на которые будет распространяться действие предусмотренной льготы, подготовит правительство.

В конце декабря 2024 года в ходе прямой линии президент России Владимир Путин признал упущение в вопросе выплат военнослужащим в Курской области и отметил, что ситуацию необходимо исправить.

Президенту зачитали обращения жен военных, которые сообщили, что бойцам в Курской области отказывают в положенных выплатах, ссылаясь на режим контртеррористической операции, введенный после нападения ВСУ 6 августа. По их словам, служащие получают лишь 40 тыс. руб., в то время как участникам военной операции полагается 210 тыс.

Отвечая на вопрос, можно ли исправить ситуацию, Путин заявил: «Можно и нужно. Это наше упущение». Он подчеркнул, что переведенные в Курскую область военные должны получать соответствующие выплаты, и пообещал лично проконтролировать вопрос.

Президент предположил, что некоторые бойцы сразу направлялись в регион, минуя линию боевого соприкосновения, из-за чего им не присвоили статус участника операции. «Мне это в голову не приходило. Прошу прощения, но это будет исправлено», — заверил он.