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Политика ,  
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Генпрокуратура признала нежелательными фонды Элтона Джона

Генпрокуратура признала нежелательными фонды по борьбе со СПИДом Элтона Джона
Фонды Elton John AIDS Foundation «сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений», участвуют в информационной кампании «по очернению России» и сотрудничают с признанными иноагентами НПО, считают в ведомстве

Фонды неправительственной организации Elton John AIDS Foundation признаны нежелательными в России, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«НПО активно участвуют в информационной кампании «коллективного Запада» по дискредитации традиционных ценностей и эскалации социальной напряженности», — говорится в сообщении.

Elton John AIDS Foundation основал британский певец Элтон Джон. В 1992 году фонд учредили в США, в 1993-м — в Великобритании. Они являются одной из крупнейших в мире благотворительных организаций по борьбе со СПИДом.

Джону 78 лет. На его счету свыше 500 песен и более 30 альбомов, он является одним из самых продаваемых артистов в мире. За заслуги в музыке и благотворительности британская королева Елизавета II посвятила его в рыцари. Джон также является обладателем двух премий «Оскар» (за лучшие песни к фильмам «Рокетмен» и «Король Лев», пяти премий «Грэмми», пяти премий Brit, двух премий «Золотой глобус» и премии «Тони». Артист стал самой щедрой британской знаменитостью в 2016 году по версии The Times. По данным издания, за год он пожертвовал на благотворительность порядка £26,8 млн, в основном через свои фонды по борьбе со СПИДом.

В Генпрокуратуре считают, что Elton John AIDS Foundation «в большей степени сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола», а к «защите духовно-нравственных ценностей» относятся негативно.

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После начала военной операции на Украине НПО «участвуют в информационной кампании Запада по очернению России», а британский фонд «плотно сотрудничает» с признанными иноагентами некоммерческими организациями, заключили в надзорном ведомстве.

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Признание нежелательной организацией в России означает, что власти сочли ее деятельность угрозой основам конституционного строя или безопасности страны. После соответствующего заявления Генпрокуратуры ее вносит в специальный реестр Минюст. На данный момент там находится 213 нежелательных организаций. Их деятельность запрещена в России. За участие в ней или финансирование грозит до пяти лет лишения свободы.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Генпрокуратура Элтон Джон нежелательные организации Великобритания США
Элтон Джон фото
Элтон Джон
певец, пианист, композитор
25 марта 1947 года
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