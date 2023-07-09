Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне

Британский музыкант Элтон Джон завершил свое пятилетнее прощальное турне, сообщает The Guardian. Заключительный концерт прошел на стадионе Tele2 Arena в Стокгольме.

«Меня бы не было здесь, если бы не вы. Вы покупали синглы, альбомы и компакт-диски и, что более важно, вы покупали билеты на концерты, и вы знаете, как я люблю играть вживую. Играть для вас, ребята, было для меня источником живительной силы, и вы были просто великолепны — спасибо», — сказал музыкант.

Он закончил выступление песней Goodbye Yellow Brick Road из альбома 1973 года. На концерте певец сообщил, что «больше никогда не отправится в турне». При этом, он не исключил чего-то «разового» в будущем.

Турне Farewell Yellow Brick Road Tour началось в 2018 году, оно должно было пройти три года, но в итоге несколько раз откладывалось из-за пандемии коронавируса и травмы бедра у певца.

Как сообщает Billboard, сборы от продажи билетов на турне составили более $900 млн. Это сумма опередила предыдущего рекордсмена Эда Ширана. Сборы от его турне Divide Tour составили $776,4 млн.

Элтон Джон — один из самых продаваемых артистов в мире. Он выпустил 32 студийных альбома. В 1998 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари за заслуги в музыке и благотворительности. В 2020 году он получил премию американской киноакадемии «Оскар» за лучшую песню к фильму «Рокетмен», эту же премию он получил в 1995-м за лучшую песню к фильму «Король Лев». Помимо этого, Элтон Джон — обладатель пяти премий «Грэмми», пяти премий Brit, двух премий «Золотой глобус» и премии «Тони».