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Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне

Британский музыкант завершил пятилетнее прощальное турне

Британский музыкант Элтон Джон завершил свое пятилетнее прощальное турне, сообщает The Guardian. Заключительный концерт прошел на стадионе Tele2 Arena в Стокгольме.

«Меня бы не было здесь, если бы не вы. Вы покупали синглы, альбомы и компакт-диски и, что более важно, вы покупали билеты на концерты, и вы знаете, как я люблю играть вживую. Играть для вас, ребята, было для меня источником живительной силы, и вы были просто великолепны — спасибо», — сказал музыкант.

Он закончил выступление песней Goodbye Yellow Brick Road из альбома 1973 года. На концерте певец сообщил, что «больше никогда не отправится в турне». При этом, он не исключил чего-то «разового» в будущем.

Турне Farewell Yellow Brick Road Tour началось в 2018 году, оно должно было пройти три года, но в итоге несколько раз откладывалось из-за пандемии коронавируса и травмы бедра у певца.

Как сообщает Billboard, сборы от продажи билетов на турне составили более $900 млн. Это сумма опередила предыдущего рекордсмена Эда Ширана. Сборы от его турне Divide Tour составили $776,4 млн.

Элтон Джон — один из самых продаваемых артистов в мире. Он выпустил 32 студийных альбома. В 1998 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари за заслуги в музыке и благотворительности. В 2020 году он получил премию американской киноакадемии «Оскар» за лучшую песню к фильму «Рокетмен», эту же премию он получил в 1995-м за лучшую песню к фильму «Король Лев». Помимо этого, Элтон Джон — обладатель пяти премий «Грэмми», пяти премий Brit, двух премий «Золотой глобус» и премии «Тони».

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Великобритания Элтон Джон турне Стокгольм
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