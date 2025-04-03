DN узнал, что США впервые не будут участвовать во встрече союзников Киева

Министр обороны США Хегсет не приедет на встречу союзников Украины в формате Рамштайн 11 апреля и вряд ли присоединится к ней виртуально, пишет Defense News. Это первый случай, когда шеф Пентагона не будет участвовать в заседании

Шеф Пентагона Пит Хегсет не поедет на встречу Контактной группы по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group — UDCG) и, как ожидается, не будет участвовать в заседании виртуально, заявил Defense News американский чиновник.

По его словам, США все еще оценивают формат участия своих представителей в различных форумах по поддержке Украины, поэтому Пентагон вряд ли направит каких-либо высокопоставленных чиновников, которые обычно сопровождают министра в таких поездках.

Встреча состоится 11 апреля в Брюсселе, председательствовать на ней будут Великобритания и Германия. Издание отмечает, что это первый случай, когда заседание пройдет без министра обороны США.

В прошлой встрече, 12 февраля, Хегсет принял участие, но впервые заседание возглавила Британия, а не Вашингтон.

Заседания Контактной группы по Украине формата «Рамштайн» в Германии проводятся с 2022 года по инициативе бывшего главы Пентагона Ллойда Остина после того, как Россия начала проведение специальной военной операции на Украине. Ее цель — синхронизировать и ускорить оказание военной помощи. В Москве неоднократно осуждали западные поставки вооружений Украине, поясняя, что они лишь затягивают боевые действия и увеличивают число жертв конфликта.

Defense News отмечает, что единственный случай, когда предшественник Хегсета Остин не приезжал на встречу, был в начале прошлого года, когда он восстанавливался после простатэктомии — операции по удалению всей или части предстательной железы - из-за обнаруженного рака простаты. Однако, пишет издание, тогда Остин присоединился к встрече виртуально.

По словам бывшего замминистра обороны США по делам международной безопасности Селесты Уолландер, европейские страны уже планировали альтернативные форматы на последнем заседании при администрации Джо Байдена, поскольку чувствовали, что Вашингтон снизят уровень поддержки Киева. Одно из решений заключалось в том, что председательство на заседаниях Контактной группы возьмут на себя Британия и Германия, рассказала она.