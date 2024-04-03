Экс-министр финансов Германии рассказал о попытке сместить Меркель

Экс-министр финансов и МВД Германии Вольфганг Шойбле в своих мемуарах рассказал о попытке бывшего председателя ХСС Эдмунда Штойбера в 2015-м убедить его свергнуть Меркель из-за проводимой канцлером миграционной политики

Ангела Меркель и Вольфганг Шойбле (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Журнал Stern опубликовал выдержки из еще не вышедших мемуаров бывшего председателя бундестага (с 2017-го по 2021 год), а также министра финансов (2009-2017) и МВД (2005-2009) Германии Вольфганга Шойбле (умер в декабре 2023 года), где тот, среди прочего, рассказал о заговоре по свержению канцлера Ангелы Меркель из-за ее миграционной политики.

По словам Шойбле, осенью 2015 года ситуация в Христианско-демократическом союзе (партия ХДС, возглавляемая Меркель) стала сложной, там царила «токсичная атмосфера». На этом фоне бывший председатель бундесрата и премьер-министр Баварии (1993-2007 год) Эдмунд Штойбер начал убеждать однопартийцев по ХСС (Христианско-социальный союз в Баварии, входит блок с ХДС) свергнуть канцлера.

«Кульминацией событий стала партийная конференция ХСС, когда премьер-министр Баварии и председатель ХСС Хорст Зеехофер бросил вызов канцлеру, как школьнице. Тем временем Эдмунд Штойбер также проявил активность и поддержал Зеехофера, своего преемника на посту премьер-министра, в его нападках на Меркель. И он хотел убедить меня свергнуть Меркель, чтобы самому стать канцлером», — сообщил политик в мемуарах (цитата по Spiegel).

Шойбле утверждает, что он решительно отверг предложение Штойбера и напомнил ему, что «остается убежденным сторонником того, что падение канцлера может только навредить нашей партии в будущем, не решив проблему по-настоящему». Штойбер отказался прокомментировать Spiegel информацию о заговоре против Меркель, однако согласился, что с Шойбле у него было очень много личных и конфиденциальных бесед.

Зеехофер после начавшегося в стране миграционного кризиса заявил, что будущее партийного блока ХДС/ХСС оказалось под угрозой из-за действий канцлера. В ноябре 2015 года Зеехофер публично раскритиковал Меркель на партийной конференции в Мюнхене. Позднее политолог Герд Брекер сравнил отношение Зеехофера к канцлеру с «отношением к школьнице». Dre Spiegel в том же месяце писал, что недовольные политикой канцлера министры, видимо, начали подготовку к смещению канцлера. Миграционный кризис стал кризисом правительства, отметило издание.

Во время миграционного кризиса 2014–2015 годов в Германию прибыли более миллиона беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Меркель призвала видеть в притоке эмигрантов новые возможности для Германии, однако спустя несколько лет признала свои ошибки в миграционной политике.

На фоне миграционного кризиса многие немецкие политики критиковали Меркель, а тогдашний глава МВД Хорст Зеехофер назвал миграцию «матерью всех политических проблем» в стране. Критика была в том числе связана с ростом числа преступлений, в том числе тяжких, после массовой волны миграции. Это даже заставило полицию предупреждать граждан об «особой психологии» беженцев, «искалеченных войной».