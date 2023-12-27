Умер министр из кабинета Меркель Вольфганг Шойбле

Вольфганг Шойбле был министром в кабинетах Гельмута Коля и Ангелы Меркель, в 1990 году подписал соглашение об объединении Германии. В прошлом году он признавал, что власти допустили ошибки в отношениях с Россией

Вольфганг Шойбле (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Вольфганг Шойбле, глава МВД и министр финансов в правительствах Ангелы Меркель, а также бывший глава бундестага, скончался у себя дома, сообщил Tagesschau со ссылкой на родственников покойного. Ему был 81 год. Политик долго и тяжело болел.

Шойбле родился 18 сентября 1942 года во Фрайбурге. Он изучал право, но рано увлекся политикой, в 1965 году вступил в Христианско-демократический союз. В 1972 году он впервые избрался в бундстаг.

Политик был министром по особым поручениям и руководителем канцелярии в кабинете Гельмута Коля (занимал должность федерального канцлера в 1982—1998 годах), а с 1989 по 1991 годы возглавлял министерство внутренних дел ФРГ. В августе 1990 года Шойбле вместе с секретарем Совета министров ГДР Гюнтером Краузе подписал договор об объединении Германии после падения Берлинской стены.

В октябре того же года на Шойбле совершили покушение — на предвыборном мероприятии в него несколько раз выстрелил психически больной мужчина. Политик оказался прикован к инвалидному креслу, но не оставил карьеру.

С 1991 по 2000 год Шойбле возглавлял парламентскую фракцию ХДС/ХСС в бундестаге. В 1998-м он стал председателем ХДС, а Ангела Меркель — генеральным секретарем партии. Став канцлером в 2005 году, Меркель назначила Шойбле министром внутренних дел, а несколько лет спустя — министром финансов. Эту должность он занимал в течение двух сроков, добившись «черного ноля» для бюджета (принцип, при котором запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а из бюджетных доходов). С 2017 по 2021 год Шойбле был председателем бундестага.

В ноябре 2022 года в интервью Handelsblatt политик заявил, что в прошлом допускал ошибки в отношениях с Россией. В частности, по его словам, можно было бы предугадать, что Москва начнет военную операцию на Украине. Также, говорил Шойбле, Берлин пытался «протолкнуть» «Северный поток-2», хотя против проекта выступали другие страны Европы и США.