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Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной

Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной за полет на МКС
Анна Кикина получила звания Героя России и летчика-космонавта, говорится в указе президента. Она стала первым отечественным космонавтом, полетевшим на Crew Dragon на МКС
Анна Кикина
Анна Кикина (Фото: И. Тимошенко / Роскосмос Медиа / ТАСС)

Космонавт Анна Кикина получила звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС», следует из указа президента Владимира Путина.

Согласно документу, Кикиной также присвоили почетное звание летчика-космонавта России.

Звание Героя труда получил ректор МГУ Виктор Садовничий, которому 3 апреля исполнилось 85 лет. Президент отметил его «выдающиеся заслуги в области науки, подготовке высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность».

Орденом Мужества посмертно была награждена член участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елена Ильина. Как следует из указа, глава государства отметил ее «мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга».

В октябре 2022 года Кикина стала первым российским космонавтом, который отправился на МКС на корабле Crew Dragon в рамках перекрестных полетов с США. Ее миссия продлилась 157 суток. Кикина также стала шестой женщиной из России, побывавшей в космосе. До нее это сделали Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова, Елена Серова и актриса Юлия Пересильд в составе съемочной группы фильма «Вызов».

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Сергей Корсаков
Садовничий занимает должность ректора МГУ с 1992 года. Согласно данным Центра всемирного рейтинга университетов за 2022–2023 годы (The Center for World University Rankings, CWUR), ведущий российский университет занимает 202-ю строчку по качеству образования с общей оценкой 78,6 балла.

6 марта в СК сообщали о взрыве автомобиля члена участковой избирательной комиссии в Бердянске. По данным ЦИК России, в машине находилась Ильина, от полученных травм она скончалась. Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 205 (теракт), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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