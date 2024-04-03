Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной
Космонавт Анна Кикина получила звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС», следует из указа президента Владимира Путина.
Согласно документу, Кикиной также присвоили почетное звание летчика-космонавта России.
Звание Героя труда получил ректор МГУ Виктор Садовничий, которому 3 апреля исполнилось 85 лет. Президент отметил его «выдающиеся заслуги в области науки, подготовке высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность».
Орденом Мужества посмертно была награждена член участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елена Ильина. Как следует из указа, глава государства отметил ее «мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга».
В октябре 2022 года Кикина стала первым российским космонавтом, который отправился на МКС на корабле Crew Dragon в рамках перекрестных полетов с США. Ее миссия продлилась 157 суток. Кикина также стала шестой женщиной из России, побывавшей в космосе. До нее это сделали Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова, Елена Серова и актриса Юлия Пересильд в составе съемочной группы фильма «Вызов».
данным Центра всемирного рейтинга университетов за 2022–2023 годы (The Center for World University Rankings, CWUR), ведущий российский университет занимает 202-ю строчку по качеству образования с общей оценкой 78,6 балла.
6 марта в СК сообщали о взрыве автомобиля члена участковой избирательной комиссии в Бердянске. По данным ЦИК России, в машине находилась Ильина, от полученных травм она скончалась. Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 205 (теракт), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
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