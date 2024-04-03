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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал об идее Белого дома по СПГ для одобрения помощи Киеву

Reuters: Белый дом может пересмотреть решение по СПГ для одобрения помощи Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Спикер Палаты представителей, республиканец Джонсон, допускал, что если Байден отменит запрет на экспорт СПГ, то партия пойдет на уступки по одобрению помощи Украине, которую не могут согласовать уже полгода
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Правительство США готово рассмотреть отказ от приостановки экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на одобрение финансирования помощи Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В конце января президент США Джо Байден объявил о решении приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ. В это время Белый дом намеревался проанализировать, как отрасль влияет на энергетическую безопасность страны и окружающую среду. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что интенсивная лоббистская кампания по этому вопросу длилась примерно четыре года. Ее вели благотворительные организации, контролируемые членами семьи Рокфеллеров (состояние $10 млрд по оценке Forbes), а также спонсировали другие миллиардеры, среди которых Майкл Блумберг ($96 млрд).

В конце марта республиканец и спикер палаты представителей США Майк Джонсон допустил, что отмена приостановки экспорта СПГ Байдена может облегчить его партии поддержку нового пакета помощи Украине. Он конгрессмен от Луизианы, где есть много СПГ-проектов, отмечает Reuters.

По данным агентства, пока Белый дом ждет всех предложений по поводу помощи Киеву, чтобы принять решение насчет отмены решения по СПГ.

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Майк Джонсон

США с осени не могут согласовать выделение нового финансирования для Украины. В феврале контролируемый демократами Сенат одобрил законопроект, согласно которому Киев получил бы $60 млрд, но Джонсон пообещал заблокировать его. В контролируемой республиканцами Палате представителей разрабатывают свой билль, голосовать по нему будут после 9 апреля. The Hill передает, что в документе может появиться пункт о том, что средства будут выделены в качестве кредита.

Россия негативно оценивает западные военные поставки Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что система обороны страны не может существовать без «внешней подпитки».

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СПГ Украина США военная помощь
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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