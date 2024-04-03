 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Трамп победил на праймериз в Нью-Йорке и еще трех штатах

Экс-президент США Трамп победил на праймериз в Нью-Йорке и еще трех штатах
Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп одержал победу на праймериз в четырех штатах — Висконсине, Коннектикуте, Нью-Йорке и Род-Айленде. Из-за отсутствия у экс-президента оппонентов выборы в еще одном штате, Делавэре, отменили
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу на прошедших 2 апреля внутрипартийные выборах в Висконсине, Коннектикуте, Нью-Йорке и Род-Айленде, сообщает AP. В тот же день должны были пройти праймериз и в Делавэре, но выборы отменили, а голоса партийных делегатов штатов присудили Трампу.

Формально в бюллетенях присутствовали имена уже снявшихся с гонки Никки Хейли, Рона Десантиса, Райана Бинкли, Вивека Рамасвами и Криса Кристи. В общей сложности республиканцы разыгрывали голоса 179 партийных делегатов, которые должны быть в июле выбрать официального кандидата на пост президента страны от Республиканской партии США.

Причем исход уже фактически предопределен: все сколько-нибудь значимые оппоненты Трампа выбыли из борьбы, а сам политик еще в середине марта набрал «магическое число» — 1215 делегатов, необходимых ему для уже третьего выдвижения на пост главы государства.

Как устроены президентские выборы в США и что происходит в «супервторник»
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

По данным AP, Трамп побеждает во всех четырех штатах: в Висконсине он получил 79,1% голосов избирателей, в Коннектикуте — 77,9%, в Нью-Йорке — 81,7%, а в Род-Айленде — 84,4%. Таким образом, экс-президент заручился поддержкой еще 169 делегатов, тем самым увеличив их суммарное число до 1855/

Что такое кокусы и праймериз

Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени.

По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом.

Несмотря на то, что кандидаты от двух ведущих партий уже предопределены, праймериз и кокусы будут продолжаться до начала июня. В июле и августе Республиканская и Демократическая партии проведут национальные конвенции, на которых формально выдвинут своих кандидатов на пост президента. Выборы 5 ноября 2024 года станут первыми с 1912 года, в которых бывший президент США поборется с действующим.

Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает

АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит

В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям

В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео

В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Умерла звезда советского кино

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
выборы президента США Республиканская партия Дональд Трамп Никки Хейли Рон Десантис праймериз США Нью-Йорк Висконсин Коннектикут Делавэр ...
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп выплатил залог в $175 млн по делу о мошенничестве
Политика
Байден напомнил о предложении Трампу сыграть в гольф
Политика
Трамп победил на праймериз в пяти штатах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 02 апр, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 02 апр, 16:46
Politico сообщило о риске развала линии фронта для ВСУ Политика, 08:07
АЭС и радиоактивные объекты не пострадали при землетрясении в Тайване Общество, 08:02
Провальная серия «Спартака». Можно ли говорить о кризисе команды Спорт, 08:00
Группа «Аэрофлот» изменила схемы захода на посадку в Москве Бизнес, 08:00
Сильнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване. Видео Общество, 07:52
Байден столкнулся с новой волной протестного голосования Политика, 07:50
Сейсмологи Тайваня предупредили о новых землетрясениях в ближайшие дни Общество, 07:43
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Трамп победил на праймериз в Нью-Йорке и еще трех штатах Политика, 07:31
ФНС раскрыла отрасли с наибольшим ростом доначислений налогов Экономика, 07:30
Движение поездов нарушилось в Краснодарском крае из-за схода грунта Общество, 07:22
Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех Общество, 07:14
Во Вьетнаме хотят казнить автора аферы на $45 млрд. Что о ней известно Pro, 07:01
Прокуратура обосновала позицию по изъятию акций у частных инвесторов Финансы, 07:00
Бразилия предложила иммунитет для глав государств, не признающих МУС Политика, 06:54