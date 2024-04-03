Экс-президент США Трамп победил на праймериз в Нью-Йорке и еще трех штатах

Трамп победил на праймериз в Нью-Йорке и еще трех штатах

Дональд Трамп одержал победу на праймериз в четырех штатах — Висконсине, Коннектикуте, Нью-Йорке и Род-Айленде. Из-за отсутствия у экс-президента оппонентов выборы в еще одном штате, Делавэре, отменили

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу на прошедших 2 апреля внутрипартийные выборах в Висконсине, Коннектикуте, Нью-Йорке и Род-Айленде, сообщает AP. В тот же день должны были пройти праймериз и в Делавэре, но выборы отменили, а голоса партийных делегатов штатов присудили Трампу.

Формально в бюллетенях присутствовали имена уже снявшихся с гонки Никки Хейли, Рона Десантиса, Райана Бинкли, Вивека Рамасвами и Криса Кристи. В общей сложности республиканцы разыгрывали голоса 179 партийных делегатов, которые должны быть в июле выбрать официального кандидата на пост президента страны от Республиканской партии США.

Причем исход уже фактически предопределен: все сколько-нибудь значимые оппоненты Трампа выбыли из борьбы, а сам политик еще в середине марта набрал «магическое число» — 1215 делегатов, необходимых ему для уже третьего выдвижения на пост главы государства.

По данным AP, Трамп побеждает во всех четырех штатах: в Висконсине он получил 79,1% голосов избирателей, в Коннектикуте — 77,9%, в Нью-Йорке — 81,7%, а в Род-Айленде — 84,4%. Таким образом, экс-президент заручился поддержкой еще 169 делегатов, тем самым увеличив их суммарное число до 1855/

Что такое кокусы и праймериз Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени.



По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом.

Несмотря на то, что кандидаты от двух ведущих партий уже предопределены, праймериз и кокусы будут продолжаться до начала июня. В июле и августе Республиканская и Демократическая партии проведут национальные конвенции, на которых формально выдвинут своих кандидатов на пост президента. Выборы 5 ноября 2024 года станут первыми с 1912 года, в которых бывший президент США поборется с действующим.