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В Москве женщину арестовали по подозрению в шпионаже
Хамовнический суд Москвы арестовал Федорову по подозрению в шпионаже
Вид на здание Хамовнического суда
Хамовнический суд Москвы арестовал Оксану Федорову по подозрению в шпионаже, ее гражданство и род деятельности не раскрывается, сообщает «Интерфакс».
«Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ, избрав в отношении подозреваемой в шпионаже Оксаны Федоровой меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила пресс-секретарь суда Анна Локтева.
Заседание проходило в закрытом режиме, а материалы содержат гриф «Секретно».
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