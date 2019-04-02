Goldman Sachs назвал условия эффективности президента Зеленского

Аналитики инвестбанка полагают, что для повышения эффективности управления Зеленскому в случае избрания президентом Украины необходимо будет добиться прохода его партии в Верховную раду и создания альянсов с другими партиями

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Уверенная победа Владимира Зеленского в первом туре выборов президента Украины (по предварительным данным ЦИК, Зеленского поддержали 30,23% избирателей, что почти вдвое превышает показатель действующего президента Петра Порошенко) повышает вероятность избрания по результатам второго тура, однако эффективность его президентства будет зависеть от того, как пройдут в октябре 2019 года выборы в Верховную раду. Такой вывод содержится в записке, подготовленной аналитиками американского инвестиционного банка Goldman Sachs.

​«Способность господина Зеленского войти в парламент со своей недавно сформированной партией «Слуга народа» и создать альянсы с другими партиями будет иметь решающее значение для определения его эффективности в управлении», — цитирует документ агентство «Интерфакс-Украина».

Аналитики Goldman Sachs полагают, что по итогам выборов 27 октября 2019 года состав украинского парламента станет еще более пестрым, чем сейчас. (В настоящее места в Верховной раде существуют фракции шести партий и две депутатские группы, 61 депутат не входит в состав ни одной фракции или группы.) Изменение состава Верховной рады после выборов, по мнению экспертов, обострит необходимость формирования широкой коалиции.​