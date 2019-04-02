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Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Goldman Sachs назвал условия эффективности президента Зеленского
Аналитики инвестбанка полагают, что для повышения эффективности управления Зеленскому в случае избрания президентом Украины необходимо будет добиться прохода его партии в Верховную раду и создания альянсов с другими партиями
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Уверенная победа Владимира Зеленского в первом туре выборов президента Украины (по предварительным данным ЦИК, Зеленского поддержали 30,23% избирателей, что почти вдвое превышает показатель действующего президента Петра Порошенко) повышает вероятность избрания по результатам второго тура, однако эффективность его президентства будет зависеть от того, как пройдут в октябре 2019 года выборы в Верховную раду. Такой вывод содержится в записке, подготовленной аналитиками американского инвестиционного банка Goldman Sachs.

​«Способность господина Зеленского войти в парламент со своей недавно сформированной партией «Слуга народа» и создать альянсы с другими партиями будет иметь решающее значение для определения его эффективности в управлении», — цитирует документ агентство «Интерфакс-Украина».

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Аналитики Goldman Sachs полагают, что по итогам выборов 27 октября 2019 года состав украинского парламента станет еще более пестрым, чем сейчас. (В настоящее места в Верховной раде существуют фракции шести партий и две депутатские группы, 61 депутат не входит в состав ни одной фракции или группы.) Изменение состава Верховной рады после выборов, по мнению экспертов, обострит необходимость формирования широкой коалиции.​

Видео: РБК

Аналитики Goldman Sachs полагают, что нынешний кабинет министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом продолжит работу до парламентских выборов (согласно ст. 115 Конституции Украины правительство складывает полномочия перед новым составом Верховной рады).

​«Таким образом, акцент в ближайшие месяцы, вероятно, сместится на парламентскую кампанию», — отмечают эксперты Goldman Sachs.

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Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта, в бюллетене были представлены 39 кандидатов. Поскольку ни один из них не получил поддержку более 50% избирателей, во второй тур выходят два кандидата с наибольшим количеством голосов — по предварительным данным, это Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур выборов должен пройти 21 апреля 2019 года.


 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Зеленский, Goldman Sachs
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