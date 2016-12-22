Великобритания предсказала «годы вызовов» со стороны России

Лондон будет наблюдать вызовы, исходящие от России, еще на протяжении многих лет, заявил представитель премьер-министра Терезы Мэй. Он отметил, что Великобритания намерена пропорционально реагировать на российскую «агрессию»

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Вызовы, источником которых является Россия, будут оставаться реальными еще многие годы, и Великобритания готова пропорционально реагировать на них, заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Как передает Reuters, представителю премьера задали вопрос об оценке российского генерал-лейтенанта в запасе, председателя совета неправительственной научно-исследовательской организации в области международной безопасности «ПИР-Центр» (обладает консультативным статусом при Экономическом и социальном совете ООН) Евгения Бужинского, который предсказал, что реакция на отравление отца и дочери Скрипалей может привести к последней войне в истории человечества.

«Нам нужно пропорционально реагировать на такое агрессивное поведение России, и это то, чем мы занимаемся», — сказал представитель, когда его спросили, есть ли реальная опасность начала войны.

Он добавил, что атака в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию стала частью новой опасной фазы деятельности России. «Как сказала премьер-министр, мы должны посмотреть правде в глаза, и вызов России — это то, что мы будем терпеть еще долгие годы, — заключил представитель главы британского правительства. — Мы ясно дали понять, что Великобритания скорее будет иметь конструктивного партнера в лице России, который играет по правилам. Это те отношения, которые бы мы хотели иметь с Россией».

Ранее британские газеты, в том числе The Mirror, распространили высказывания Бужинского о том, что Лондон и Москва могут столкнуться с «последней войной в истории человечества» из-за нападения в Солсбери. По оценке Бужинского, это противостояние на дипломатическом уровне может перерасти в открытое вооруженное столкновение.

Отношения между Россией и Великобританией ухудшились после того, как 4 марта в британском городе Солсбери были найдены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия. По данным официального Лондона, они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР и является третьим поколением химического оружия. Власти Великобритании обвинили в случившемся Россию и в связи с этим приняли решение приостановить сотрудничество с Москвой и объявили о высылке 23 российских дипломатов. О солидарности с Лондоном заявили еще более 20 стран, в том числе Франция, Германия, Италия, США, они также объявили о высылке представителей российских дипмиссий. Всего в Россию в связи с решением местных властей должны будут вернуться более 100 российских дипломатов.

Россия все обвинения неоднократно опровергала и требовала от британских властей предоставить ей доказательства. По мнению главы МИД страны Сергея Лаврова, западные страны «отбросили все приличия» и «прибегают к откровенной лжи» и дезинформации. В ответ на действия Лондона Москва объявила о принятии зеркальных мер по британским послам. Позже, после того как США выдворили сразу 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство в Сиэтле, Россия решила выслать 60 американских дипломатов и отозвала разрешение на работу американского генконсульства в Санкт-Петербурге.