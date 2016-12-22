Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,93 57,27 EUR Нал. 71,20 70,40 USD Бирж. 57,59 +0,11 EUR Бирж. 70,67 -0,06 USD ЦБ. 57,54 +0,25 EUR ЦБ. 70,92 +0,32 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7340,30 +399,40 MOEX 2260,34 +0,16% RTS 1236,57 +0,20% Brent 68,31 +1,10% DJIA 23890,43 +1,04% Nasdaq 6921,69 +0,75% FTSE 7045,13 -0,16%
Великобритания предсказала «годы вызовов» со стороны России
Лента новостей
ФИФА отчиталась о продаже почти 1,7 млн билетов на матчи ЧМ-2018 17:56, Общество Россельхознадзор предложил расширить список поставщиков томатов из Турции 17:56, Общество СПЧ предупредил об убытках инвесторов в случае блокировки Telegram 17:56, Технологии и медиа Закон о новом налоге для нефтяников приняли в первом чтении 17:41, Бизнес В ВШЭ объяснили позицию по публикации видео с Песковым 17:37, Общество Новая серия «Простоквашино» за 6 часов набрала почти 3 млн просмотров‍ 17:36, Общество Эрдоган и Путин запустили строительство АЭС «Аккую» в Турции 17:32, Экономика Адвокат Савченко отказался представлять ее интересы в суде 17:29, Общество Прокуратура потребовала 1,5 года за фото во «ВКонтакте» 17:28, Политика «Транснефть» остановила переговоры с «Суммой» о порте Новороссийска 17:28, Бизнес Роспотребнадзор создаст черный список производителей сырной продукции 17:27, Бизнес ФАС предложила запретить банкам упоминать в рекламе о госучастии 17:05, Финансы В ФБК анонсировали учредительный съезд партии Навального 17:03, Политика В десятку рейтинга зарплат КХЛ вошли семь игроков СКА и ЦСКА 17:01, Спорт Путин разрешил определять степень опьянения водителей по анализу крови 16:52, Общество МИД рассказал об отказе НАТО в визах для российских дипломатов 16:49, Политика В суде обжаловали арест экс-главы «Интекса» Максидова по делу Магомедовых 16:36, Общество Великобритания предсказала «годы вызовов» со стороны России 16:31, Политика Путин запретил рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ 16:30, Общество В МИДе подсчитали проголосовавших на Украине россиян 16:28, Политика Экономисты увидели предпосылки для выхода сферы услуг из застоя 16:20, Экономика Путин прибыл на переговоры с Эрдоганом в президентский дворец в Анкаре 16:15, Политика МОК назвал города — претенденты на Олимпиаду-2026 16:13, Общество Росгвардия анонсировала проверку более 5 тыс. ЧОПов 16:09, Общество В Минобрнауки ответили на призыв главы РАН отменить ЕГЭ 16:05, Общество Президент NEM Foundation покинул свой пост 16:03, Крипто Экс-глава правительства Дагестана сравнил свое дело с «делом Скрипаля» 16:01, Общество КДК открыл дело на Федора Смолова за оскорбления в адрес болельщиков 16:00, Спорт
Великобритания предсказала «годы вызовов» со стороны России
Отравление Скрипаля в Британии, 16:31
0
Великобритания предсказала «годы вызовов» со стороны России
Лондон будет наблюдать вызовы, исходящие от России, еще на протяжении многих лет, заявил представитель премьер-министра Терезы Мэй. Он отметил, что Великобритания намерена пропорционально реагировать на российскую «агрессию»
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Вызовы, источником которых является Россия, будут оставаться реальными еще многие годы, и Великобритания готова пропорционально реагировать на них, заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Как передает Reuters, представителю премьера задали вопрос об оценке российского генерал-лейтенанта в запасе, председателя совета неправительственной научно-исследовательской организации в области международной безопасности «ПИР-Центр» (обладает консультативным статусом при Экономическом и социальном совете ООН) Евгения Бужинского, который предсказал, что реакция на отравление отца и дочери Скрипалей может привести к последней войне в истории человечества.

«Нам нужно пропорционально реагировать на такое агрессивное поведение России, и это то, чем мы занимаемся», — сказал представитель, когда его спросили, есть ли реальная опасность начала войны.

Он добавил, что атака в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию стала частью новой опасной фазы деятельности России. «Как сказала премьер-министр, мы должны посмотреть правде в глаза, и вызов России — это то, что мы будем терпеть еще долгие годы, — заключил представитель главы британского правительства. — Мы ясно дали понять, что Великобритания скорее будет иметь конструктивного партнера в лице России, который играет по правилам. Это те отношения, которые бы мы хотели иметь с Россией».

Ранее британские газеты, в том числе The Mirror, распространили высказывания Бужинского о том, что Лондон и Москва могут столкнуться с «последней войной в истории человечества» из-за нападения в Солсбери. По оценке Бужинского, это противостояние на дипломатическом уровне может перерасти в открытое вооруженное столкновение.

Отношения между Россией и Великобританией ухудшились после того, как 4 марта в британском городе Солсбери были найдены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия. По данным официального Лондона, они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР и является третьим поколением химического оружия. Власти Великобритании обвинили в случившемся Россию и в связи с этим приняли решение приостановить сотрудничество с Москвой и объявили о высылке 23 российских дипломатов. О солидарности с Лондоном заявили еще более 20 стран, в том числе Франция, Германия, Италия, США, они также объявили о высылке представителей российских дипмиссий. Всего в Россию в связи с решением местных властей должны будут вернуться более 100 российских дипломатов.

Как дипломаты США покидают Генконсульство в Санкт-Петербурге. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

Россия все обвинения неоднократно опровергала и требовала от британских властей предоставить ей доказательства. По мнению главы МИД страны Сергея Лаврова, западные страны «отбросили все приличия» и «прибегают к откровенной лжи» и дезинформации. В ответ на действия Лондона Москва объявила о принятии зеркальных мер по британским послам. Позже, после того как США выдворили сразу 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство в Сиэтле, Россия решила выслать 60 американских дипломатов и отозвала разрешение на работу американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Авторы: Владислав Гордеев, Анна Трунина.
Теги: Тереза Мэй , международные отношения , Великобритания
Главное
Экономисты увидели предпосылки для выхода сферы услуг из застоя Экономика
Материалы по теме
Мэй и Меркель договорились и дальше вместе отвечать на «агрессию России» Политика
Захарова назвала «провалом» Мэй презентацию Британии о «деле Скрипаля» Политика
МИД объяснил отравление Скрипалей желанием оправдать рост расходов НАТО Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.